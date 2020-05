Cayetano Fernández Sola José Granero Molina José Manuel Hernández Padilla Cayetano Fernandez Sola, José Granero Molina, José Manuel Hernández Padilla (Eds.). Comprender para cuidar. Avances en Investigación cualitativa en Ciencias de la Salud. Ciencias de la Salud 4. Santiago de Chile: Universidad Autónoma de Chile, 2020

Texto completo

Nada hay más cierto que la verdad que no queremos ni nos gusta reconocer. Quisiéramos presentar este libro diciendo que en él no encontraremos nada nuevo, sino una puesta al día de un método y procedimiento de investigación, que tiene una vigencia de al menos veintiséis siglos, y que no ha dejado de tener vigencia desde la medicina hipocrática. Pues, ¿no es otro el sentido de la afirmación de Tales de Mileto según la cual el agua es el principio-causa de toda la naturaleza, o el del propio Hipócrates de Cos, de que «cada enfermedad tiene su naturaleza y su poder en sí misma y ninguna es desesperada ni intratable»?2. Sólo quien es capaz de estudiar y analizar la naturaleza de los seres humanos, podrá curarla, si enferma, con la misma cordura y sensatez con la que la conoce. De lo que tratamos en este libro es no tanto de hablar de la sanidad y sus sistemas, sus dispositivos y procedimientos, sino de algo tan básico y elemental como la salud humana. En este preciso sentido, nos gustaría, en las humildes líneas que el lector tiene ante sus ojos, sostener unos pocos argumentos, que puedan servir de proemio y marco al esfuerzo de excelentes profesores universitarios por aclarar y aclararse por las sendas de una metodología científica, que se abre paso entre notables dificultades, que provienen del entendimiento de las ciencias de la salud única y exclusivamente desde el paradigma médico-biológico. Que existen otros paradigmas y que son necesarios para una perspectiva holística de los saberes sobre la salud, lo vamos a intentar demostrar con los distintos capítulos que componen esta obra, que, a buen seguro, serán de mucha utilidad a los estudiantes y profesionales de las ciencias de la salud.