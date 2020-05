Análisis de requisitos para un gráfico de conocimiento de investigación abierta (ORKG)

Brack, Arthur… [er al.]. Requirements Analysis for an Open Research Knowledge Graph. 24th International Conference on Theory and Practice of Digital Libraries, TPDL 2020.

Texto completo

La comunicación científica actual tiene una serie de inconvenientes y cuellos de botella que han sido objeto de discusión últimamente: entre otros, el creciente número de artículos publicados hace que sea casi imposible obtener una visión general del estado del arte en un campo determinado, o la reproducibilidad se ve obstaculizada mediante publicaciones basadas en documentos de longitud fija que normalmente no pueden cubrir todos los detalles de un trabajo de investigación.

Recientemente, varias iniciativas han propuesto gráficos de conocimiento (KG) para organizar la información científica como una solución a muchos de los problemas actuales. Sin embargo, el enfoque de estas propuestas generalmente se limita a casos de uso muy específicos.

En este documento, nuestro objetivo es trascender esta perspectiva limitada presentando un análisis exhaustivo de los requisitos para un Gráfico de Conocimiento de Investigación Abierta (ORKG) mediante:

(a) la recopilación de tareas básicas diarias de un científico,

(b) establecer sus requisitos consecuentes para un sistema basado en KG,

(c) identificar superposiciones y especificidades, y su cobertura en las soluciones actuales.

Como resultado, se mapearon los requisitos necesarios y deseables para una comunicación científica exitosa basada en KG, derivamos implicaciones y delineamos posibles soluciones.