Nueve nuevas demandas se dirigen a los programas de libros de texto de ‘Acceso inclusivo’, alegando violaciones antimonopolio

Nine New Lawsuits Target ‘Inclusive Access’ Textbook Programs, Alleging Antitrust Violations. Ed Surge, By Rebecca Koenig, May 21, 2020

El modelo denominado acceso inclusivo consiste en que las universidades tienen contratos con editoriales de educación para proporcionar los textos digitales y las herramientas de estudio necesariomas con un descuento. Siendo las universidades quiénes facturan automáticamente a los estudiantes el coste de los libros cuando se matriculan. Ahora, los cursos en cientos de universidades estadounidenses ofrecen programas de acceso inclusivo. El beneficio, dicen los editores, es que todos los estudiantes pueden utilizar los libros de texto y las herramientas necesarias cuando empiezan el curso, disponiendo de todos materiales a un costo más asequible.

Sin embargo, las quejas de los estudiantes sobre los paquetes de libros de texto digitales y material de curso ahora asignados en muchas clases universitarias se han convertido en un nuevo foco de desafíos legales. Nueve demandas presentadas en marzo, abril y mayo contra las principales compañías de libros de texto y minoristas tienen como objetivo sus acuerdos masivos con las universidades para ofrecer materiales de cursos en línea, a veces denominados programas de “acceso inclusivo”.

A través de estos acuerdos, las universidades se convierten en corredores de libros digitales , vendiendo a los estudiantes códigos de acceso para textos digitales empaquetados y sistemas de tareas en línea creados por editoriales comerciales.

Estos programas han generado críticas porque algunos estudiantes prefieren adquirirlos ellos por su cuenta para obtener mejores ofertas. También están acostumbrados a poder revender sus libros de texto impresos después de que termina un semestre, pero los códigos digitales no se pueden compartir ni revender. Aunque los editores y los libreros dicen que los servicios de acceso inclusivo ofrecen a los estudiantes libros a precios reducidos y a granel y, por lo tanto, les ahorran dinero.

Las nuevas demandas sostienen que las ofertas de acceso inclusivo estrangulan el mercado de libros usados ​​y, por lo tanto, aumentan los precios de los libros de texto. Y alegan que los editores y los minoristas están violando las leyes antimonopolio.