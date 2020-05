No existe una definición en blanco y negro de publicación predatoria

Kyle Siler There is no black and white definition of predatory publishing. LSE, May 13th, 2020

La naturaleza y el alcance de la publicación depredadora es muy controvertida. Mientras que los debates a menudo se han centrado en definir revistas y editores como depredadores o no depredadores. Kyle Siler argumenta que la publicación depredadora abarca un espectro de actividades y que al comprender esta ambigüedad, podemos comprender mejor y hacer juicios de valor sobre dónde reside la legitimidad en la comunicación académica.

La publicación predatoria se ha convertido en un problema profesional para los académicos y sus instituciones, así como en una preocupación social más amplia. A medida que estas revistas han proliferado, han puesto en primer plano un debate sobre lo que constituye la legitimidad de la ciencia, que se ha centrado en los intentos de definir y demarcar las publicaciones depredadoras de las no predatorias. Sin embargo, dada la complejidad de la publicación académica, y lo que constituye legitimidad, establecer una definición concreta ha resultado ser un desafío. Existe una considerable diversidad en los tipos, combinaciones y grados de ilegitimidad en revistas académicas cuestionables, lo que finalmente plantea la pregunta: ¿es posible definir la publicación depredadora de una manera tan binaria?

¿Error o característica de publicación depredadora?

Una característica clave de muchos modelos comerciales de acceso abierto es el Cargo por procesamiento de artículos (APC). Por lo tanto, los editores en lugar de recibir tarifas de suscripción planas, son remunerados por cada artículo publicado. Esto proporciona un incentivo ‘depredador’ para que los editores menos escrupulosos publiquen artículos rápidamente y sin el control de calidad adecuado, ya que, después de todo, los artículos rechazados consumen recursos del editor pero no generan ingresos.

Esta estructura de incentivos ‘depredadores’ también se atribuye de manera única a las revistas de OA de nivel bajo y medio. En contraste, los prestigiosos editores y revistas de OA disfrutan del beneficio de tener una selectividad asociada positivamente con el valor. Las altas tasas de rechazo, si no siempre de calidad, imbuyen a prestigiosas revistas y editoriales con poder de fijación de precios. Como tal, las altas tarifas en revistas eminentes pueden ser criticadas, pero nunca serían etiquetadas como ‘depredadoras’, incluso si sus modelos comerciales pueden ser económicamente explotadores. Que las definiciones de publicación depredadora tengan un elemento subjetivo se aclara al observar que la explotación económica también puede existir en otros modelos de negocios. Por ejemplo, las suscripciones de “gran problema” que obligan alas universidades a pagar las revistas que rara vez se utilizan. Los conceptos análogos de precios predatorios y préstamos predatorios implican juicios sobre comportamientos económicos no éticos y / o socialmente dañinos. Sin embargo, las percepciones del comportamiento económico ético son subjetivas y dependen del contexto. Por lo tanto, la definición de la publicación depredadores no sólo puede basarse en la empírica observación de comportamientos y resultados de publicación, pero también perspectivas sobre normas y valores académicos ideales. Dada la gran variedad de valores individuales e institucionales en la academia, no es sorprendente que haya habido debates feroces y maniobras políticas con respecto a la publicación depredadora.

Definición de publicación depredadora

Para ilustrar este punto, analicé 11.450 revistas en la lista negra de Cabells Journal para evaluar los diversos grados de actividad depredadora llevada a cabo por diferentes revistas, a partir de ejemplos de ilegitimidad obvia con numerosas violaciones graves de las normas académicas, como reclamar fraudulentamente editores y factores de impacto, para infracciones más moderadas o menores, como la edición descuidada y las páginas web mal mantenidas. Como muestra la figura 1, existe una amplia gama de nichos de revistas y editoriales en la lista negra de Cabells que muestran diversos grados de prácticas depredadoras.

Figura 1 Promedio de infracciones de la lista negra de Cabells (editores con al menos 20 revistas en la lista negra)

Esto plantea la cuestión de dónde y cómo los guardianes académicos y profesionales deberían trazar la línea entre legítimo y depredador a lo largo de este amplio continuo de depredación. Para complicar aún más las cosas, hay diferentes tipos y combinaciones de depredación. La figura 2 ilustra una red de infracciones simultáneas en la lista negra de Cabells, que muestra una amplia variedad de combinaciones de infracciones en la publicación académica moderna. Debido a la variedad y complejidad en los grados y tipos de publicaciones depredadoras, esto hace que trazar líneas empíricas y normativas entre publicaciones legítimas e ilegítimas sea un desafío significativo.

Fig. 2 Red de concurrencia de infracciones de la lista negra de Cabells

Estos hallazgos resaltan los niveles significativos de ambigüedad en la publicación académica, ya que pueden existir desigualdades entre y dentro de las instituciones editoriales, donde los editores publican revistas de diversa calidad y legitimidad, y las publicaciones publican artículos fuertes junto con contribuciones ilegítimas. Para complicar aún más las definiciones de publicación depredadora, está la existencia de lo que podría llamarse revistas y editoriales grises , que ocupan nichos casi legítimos entre listas blancas y listas negras. Dichas revistas poseen legitimidad dudosa, incierta, impugnada y / o ambigua. Frontiers y MDPI son grandes editoriales exclusivas de OA que posiblemente sean ejemplos de publicación gris. Ambas editoriales han tenido éxito. en los últimos años, como lo demuestra el aumento de APC, la fundación de nuevas revistas y el aumento en el volumen de publicaciones. Sin embargo, ambos editores se han enfrentado a críticas y controversias sobre las prácticas comerciales, particularmente en relación con la revisión por pares excesivamente permisiva y la subordinación de las funciones académicas a los intereses comerciales.

Gestionar la ambigüedad

La publicación académica es simultáneamente una actividad profesional y económica; La legitimidad se refuerza al alcanzar un equilibrio apropiado entre estos dos ideales a menudo en competencia. Para que la publicación académica sea percibida como legítima, las funciones académicas no pueden ser reemplazadas por intereses económicos. Dado que en la publicación basada en APC, la selectividad y el control de calidad son costosos, muchos editores de bajo nivel son vulnerables al estigma de la depredación.

El papel desempeñado por la revisión por pares es clave para este problema. A pesar de ser esencial para la calidad de una revista, la revisión por pares es a menudo una actividad opaca, con la marca de la revista actuando como una señal de calidad y confiabilidad. Para complicar las cosas, algunas revistas depredadoras parecen realizar algún tipo de revisión por pares, mientras que otras no. También existe confusión sobre los diferentes estándares de revisión por pares aplicados por los editores de acceso abierto a gran escala. Uno significa que resolver este problema sería la aplicación más amplia de la revisión por pares abierta como una forma de demostrar la calidad de la revisión por pares y exponer las malas prácticas.

Tanto los académicos como los editores tienen un gran interés en las definiciones de publicación depredadora. Para los académicos y sus instituciones, tales definiciones otorgan legitimidad intelectual y crédito profesional para la contratación, la tenencia y la promoción. Mientras tanto, las editoriales establecidas y nuevas compiten por la cuota de mercado en la industria multimillonaria de la publicación académica. Existe una considerable diversidad en los valores individuales e institucionales en la academia. Del mismo modo, los editores depredadores y cuasi depredadores exhiben una variedad compleja de nichos a menudo idiosincráticos. Por lo tanto, no es sorprendente que los debates sobre la publicación depredadoras sean a menudo polémicos. Sin embargo, cuando las instituciones académicas no abordan adecuadamente el tema de la publicación depredadora, puede haber consecuencias desagradables.. La evaluación de los casos blanco y negro evidentes de la publicación depredador es relativamente simple. Cómo los académicos, los bibliotecarios y sus instituciones manejan los múltiples tonos de gris, y dónde trazan líneas económicas y profesionales entre legítimos e ilegítimos, en la publicación moderna será un desafío mucho más grande y más profundo.

