Los Leones de Mármol de la Biblioteca Pública de Nueva York, Paciencia y Fortaleza, cumplen 109 años (11 de mayo de 2020)

Paciencia y Fortaleza, la mundialmente conocida pareja de leones de mármol que se yerguen orgullosos ante el majestuoso Edificio Stephen A. Schwarzman de Bellas Artes en la Quinta Avenida y la calle 42 en Manhattan, han capturado la imaginación y el afecto de los neoyorquinos y visitantes de todo el mundo desde que fueron colocados en sus pedestales días antes de que el edificio fuera inaugurado el 23 de mayo de 1911.

Durante la Gran Depresión, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Fiorello La Guardia, los apodó “Paciencia” y “Fortaleza”, por las cualidades que sentía que los neoyorquinos necesitaban para superarla. A medida que el mundo ha cambiado, los leones han estado allí para verlo y ser testigos de la historia, sin dejar de ser un símbolo firme de lo que la Biblioteca representa: una fuente de inspiración y fuerza para todos.

Según Henry Hope Reed en su libro, The New York Public Library, sobre la arquitectura del edificio de la Quinta Avenida, el escultor Edward Clark Potter obtuvo el encargo de los leones por recomendación de Augustus Saint-Gaudens, uno de los escultores más importantes de América. Potter recibió 8.000 dólares por el modelado, y los hermanos Piccirilli ejecutaron el tallado por 5.000 dólares, usando mármol rosa de Tennessee. Después de soportar casi un siglo de clima y contaminación, en 2019 se limpiaron y restauraron. Cuando se inauguraron a algunas personas no les gustaron, incluyendo al ex presidente Roosevelt, quien pensó que la biblioteca debería tener bisontes (ya que son animales norteamericanos). De manera similar, un pequeño grupo de personas pensó que dos castores deberían flanquear el edificio en honor al cofundador de la biblioteca, John Astor, cuya familia había hecho una fortuna con pieles de castor. Fueron colocados en sus pedestales unos días antes de que la biblioteca de la calle 42 fuera inaugurada el 23 de mayo de 1911. Los leones son más grandes que los de la vida real, su tamaño es de 3,3 metros (sin contar la cola), 1 metro más grandes que sus homólogos de la vida real. Al principio, los leones fueron llamados de muchas maneras, incluyendo Leo Astor y Leo Lenox por los cofundadores de la biblioteca, así como “Lady” Astor y Lord Lenox (aunque ambos son leones machos).

Llamados “la escultura pública más adorable de Nueva York” por el crítico de arquitectura Paul Goldberger, los Leones han sido testigos de innumerables desfiles y han sido adornados con coronas de acebo durante las vacaciones de invierno y con magníficas coronas florales en primavera. Han sido adornados con sombreros de copa, gorras de graduación, gorras de los Mets y de los Yankees. Han sido fotografiadas junto a innumerables turistas, replicadas como sujetalibros, caricaturadas en dibujos animados e ilustradas en numerosos libros infantiles. Uno incluso sirvió como escondite para el león cobarde de la película El Mago.