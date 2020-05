Lytras, M. and A. Visvizi (2020). [e-Book] Sustainable Smart Cities and Smart Villages Research: Rethinking, MDPI.

En los últimos años se han registrado sofisticadas propuestas de políticas para el desarrollo rural y urbano sostenible. Los conceptos de aldea inteligente y ciudad inteligente promueven una visión centrada en el ser humano para una nueva era de innovación social impulsada por la tecnología. En este número especial se ofrece un útil panorama general de las novedades más recientes en los ámbitos, frecuentemente superpuestos, de la investigación sobre la ciudad y la aldea inteligentes. En este número especial se han abordado diversos temas, como el bienestar, la felicidad, la seguridad, la democracia abierta, el gobierno abierto, la educación inteligente, la innovación inteligente y la migración. Estos temas definen la dirección de las futuras investigaciones en ambos campos. La organización del debate pertinente se articula en torno a tres pilares: Sección A: Investigación sobre ciudades y pueblos inteligentes sostenibles: Fundaciones – Agrupación de servicios de ciudades inteligentes: Percepciones, expectativas y respuestas – Desarrollo de ciudades inteligentes y bienestar de los residentes – Análisis de los datos de los servicios de redes sociales para la planificación urbana inteligente Sección B: Investigación sobre ciudades y aldeas inteligentes sostenibles: Estudios de casos sobre el replanteamiento de la seguridad, la protección y el bienestar, y la felicidad – Examen de un programa de densificación urbana y ecologización basado en las partes interesadas para la ciudad interior de Rotterdam – Aceleración de la transición a una ciudad habitable con bajas emisiones de carbono – Repercusiones del programa de desarrollo integral de aldeas rurales en la sostenibilidad rural en Corea – Análisis del nivel de accesibilidad de los espacios verdes urbanos públicos a diferentes grupos de personas socialmente vulnerables – Preferencia de los consumidores y factores que influyen en el consumo de despojos en el distrito de Amathole Cabo Oriental (Sudáfrica) – Turismo sostenible: ¿Una teoría oculta de la imagen cinematográfica? A Theoretical and Visual Analysis of the Way of St. James – Future Development of Taiwan’s Smart Cities from an Information Security Perspective – Towards a Smart and Sustainable City with the Involvement of Public Participation-The Case of Wroclaw Section C: Sustainable Smart City and Smart Village Research: Cuestiones técnicas – Detección y localización de fugas de agua en las redes de agua con el apoyo de un sistema de TIC con métodos de inteligencia artificial como camino a seguir para las ciudades inteligentes – Un estudio del orden público del paisaje de la aldea de Xinye – Cambios espacio-temporales y dependencias de los precios de la tierra: Un estudio de caso de la ciudad de Olomouc – Evaluación geográfica de los modos de transporte de bajo carbono: Un estudio de caso de una universidad de suburbios – Análisis de rendimiento de un control de acceso basado en encuestas combinado con el esquema de dormir en V2I VANETs para ciudades inteligentes.