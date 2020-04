Directrices de ELBIDA sobre políticas de acceso, seguridad del personal, distanciamiento social y saneamiento de las colecciones

Guidelines on access policies, personnel security, social distancing and sanitation of collections

ELBIDA Newsletter. No. 6. April 2020

Establecer normas uniformes en relación con las políticas de acceso, la seguridad del personal, el distanciamiento social y el saneamiento de las colecciones no es una tarea fácil. Durante y después de la crisis de Covid-19, las prácticas de las bibliotecas han sido y serán impulsadas por tres factores:

a.) las regulaciones sanitarias nacionales, que varían de un país a otro dentro del marco general proporcionado por la Organización Mundial de la Salud;

b.) la percepción del riesgo, que es diferente si la biblioteca tiene su sede en Estonia, donde la mitad de los pacientes hospitalizados se encuentran en la isla de Saare, o en Italia y España;

c.) el tamaño y la disposición de los espacios de la biblioteca, que difiere de un local de la biblioteca a otro.

El tema más candente es la devolución de libros infectados después del préstamo; la cuarentena generalizada sugerida para los libros se establece normalmente en 72 horas (pero en Polonia la cuarentena se ha ampliado a dos semanas). En Estonia, donde el cierre de las bibliotecas fue tardío y las bibliotecas estatales sólo permanecieron abiertas con limitaciones, la circulación de libros se realiza con el siguiente procedimiento: los usuarios eligen los libros de los catálogos, envían sus solicitud a la biblioteca, los bibliotecarios preparan paquetes de libros y los dejan en salas especiales de la biblioteca cerca de la entrada principal de la misma; en algunos casos, la biblioteca utiliza los servicios postales oficiales para entregar los artículos. Cuando se devuelven los libros, se mantienen intactos durante tres días (la cuarentena sugerida para los libros 72 horas es el tiempo sugerido por la Organización Mundial de la Salud) y luego se vuelven a guardar. (Véase el número especial del Boletín de Abril 2020: la lista de control de EBLIDA ante la crisis de Covid-19)