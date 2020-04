Sankey, Michael ; Mishra, Sanjaya. Benchmarking Toolkit for Technology-Enabled Learning. The Commonwealth of Learning (COL) 2019

Texto completo

Este conjunto de instrumentos ayuda a las instituciones educativas que aplican la TEL a evaluar y comparar sus prácticas con las de otras instituciones. Proporciona un marco para la autoevaluación y la presentación de informes basado en 10 áreas e indicadores detallados para medir la calidad.