Los bibliotecarios de la Universidad de Columbia proporcionan la guía y el diseño de los protectores faciales imprimibles en 3D para la lucha contra el coronavirus

Guide and Design for Rapidly Manufacturing Face Shields with a 3D printer and household tools.

En respuesta a la escasez de equipos de protección personal (PPE) mientras los hospitales y clínicas se apresuran a responder a la pandemia de COVID-19, los bibliotecarios de la Universidad de Columbia han publicado una Guía y Diseño para fabricar rápidamente protectores faciales con una impresora 3D y herramientas domésticas.

La semana pasada, el Dr. Pierre Elias, becario de cardiología de la Universidad de Columbia, se puso en contacto con la bibliotecaria de tecnologías de investigación y aprendizaje Madiha Choksi para preguntarle sobre la utilización de las impresoras 3D de la biblioteca y la experiencia del personal del makerspace de la biblioteca para producir protectores faciales. El Dr. Elias proporcionó un diseño para un visor de protección facial publicado por Budmen Industries. Choksi tomó el diseño de Budmen y lo optimizó, reduciendo el tiempo de impresión en un tercio. El nuevo diseño tarda una hora en imprimirse, y el acetato para la parte delantera del escudo puede cortarse y moldearse a mano. Un simple perforador hace los agujeros que conectan la parte delantera del escudo con el visor. Además, inclinó la visera para facilitar a los profesionales de la salud la colocación de máscaras protectoras detrás del escudo.

Choksi también consiguió la ayuda de otros miembros del personal de la Biblioteca, incluyendo al Bibliotecario de Apoyo a la Investigacón Digital Alex Gil y al Bibliotecario de Datos de Investigación Moacir P. de Sá Pereira para crear la Guía y el Diseño para la Rápida Fabricación de Protectores Faciales. El equipo distribuyó la guía a otras bibliotecas universitarias que podrían estar en condiciones de comenzar la producción de los protectores. Para apoyar aún más la rápida producción de protectores, el Jefe de los Servicios de Datos de Investigación Jeremiah Trinidad-Christensen se ha puesto en contacto con la facultad de Columbia sobre la utilización de impresoras 3D adicionales en el campus.

Choksi entregó cinco prototipos de escudos el 21 de marzo al Dr. Elías, quien posteriormente solicitó 1.000 escudos para los hospitales presbiterianos de Nueva York.

En España, la Comunidad Maker de Euskadi contra el Coronavirus, también está fabricando material para sanitarios como respiradores y protectores en impresoras 3D para luchar contra la pandemia del coronavirus