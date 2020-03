La Unión Europea insta a Netflix y a otras plataformas de streaming a que dejen de mostrar vídeo en alta definición para evitar que Internet se colapse durante la crisis del coronavirus

Netflix is slowing down in Europe to keep the internet from breaking. CNN Business

By Hadas Gold, Updated 2021 GMT (0421 HKT) March 19, 2020

La Unión Europea está instando a Netflix y a otras plataformas de streaming a que dejen de mostrar vídeo en alta definición para evitar que la Internet se colapse bajo la presión de un uso sin precedentes debido a la pandemia de coronavirus. Facebook reconoció el miércoles que los efectos de la pandemia también la están llevando al límite.

Con tantos países en cierres forzosos para luchar contra la propagación del virus, cientos de millones de personas trabajando desde casa y aún más niños sin escolarizar, los funcionarios de la UE están preocupados por la enorme carga que supone el ancho de banda de Internet.

Un portavoz de Netflix dijo a CNN Business que la reducción puede significar que algunos usuarios “vean una reducción en la calidad de vídeo perceptible”, mientras que otros no notarán ningún cambio.

No es sólo la transmisión de video adicional lo que está poniendo a prueba la infraestructura de Internet, dijo Kin K. Leung, profesor de tecnología de Internet en el Imperial College de Londres. A medida que las empresas, escuelas y universidades cierran, y millones estudian y trabajan desde sus casas, la transmisión en vivo de clases y videoconferencias aumentará exponencialmente.