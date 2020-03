Un informe multiinstitucional destaca los crecientes signos e impactos del cambio climático en la atmósfera, la tierra y los océanos

Multi-Agency Report Highlights Increasing Signs and Impacts of Climate Change in Atmosphere, Land and Oceans. WMO Statement on the State of the Global Climate in 2019), 2020

Texto completo

Los reveladores signos físicos del cambio climático, como el aumento del calor de la tierra y los océanos, la aceleración del aumento del nivel del mar y el deshielo, se ponen de relieve en un nuevo informe compilado por la Organización Meteorológica Mundial y una amplia red de asociados. En él se documentan los efectos de los fenómenos meteorológicos y climáticos en el desarrollo socioeconómico, la salud humana, la migración y el desplazamiento, la seguridad alimentaria y los ecosistemas terrestres y marinos.

La Declaración de la OMM sobre el estado del clima mundial en 2019 incluye aportaciones de los servicios meteorológicos e hidrológicos nacionales, de destacados expertos internacionales, de instituciones científicas y de organismos de las Naciones Unidas. El informe principal proporciona información autorizada a los encargados de formular políticas sobre la necesidad de adoptar medidas en relación con el clima.

El informe confirma la información contenida en una declaración provisional emitida en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en diciembre, según la cual 2019 fue el segundo año más cálido del registro instrumental. Los años 2015-2019 son los cinco años más cálidos registrados, y 2010-2019 la década más cálida registrada. Desde el decenio de 1980, cada decenio sucesivo ha sido más cálido que cualquier otro decenio anterior desde 1850.