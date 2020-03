Humanidades abiertas: ¿Por qué la ciencia abierta en las humanidades no es suficiente?

Knöchelmann,Marcel. Open Humanities: Why Open Science in the Humanities is not Enough. LSE,

La ciencia abierta se ha convertido en un término comodín para describir las muchas formas diferentes en que las tecnologías de comunicación digital en red se han abierto y han comenzado a transformar la investigación y la erudición en diferentes disciplinas, incluso las que están fuera de las ciencias. Si bien este término ha sido útil, Marcel Knöchelmann sostiene que para que las humanidades adopten con éxito las tecnologías digitales, en lugar de que se les impongan, deben desarrollar un discurso independiente de humanidades.

Si hay acceso abierto en las ciencias y hay acceso abierto en las humanidades, son conceptual y fundamentalmente diferentes. Las ciencias sociales presentan un caso liminal, exhibiendo aspectos tanto de la ciencia abierta como de las humanidades abiertas. Sin embargo, mientras que hay un discurso dedicado a todas las formas de apertura en las ciencias – ciencia abierta – no hay tal discurso dedicado en las humanidades (y en consecuencia las ciencias sociales humanísticas). Por lo tanto, las humanidades carecen de una voz única que unifique las disciplinas, dé coherencia al conjunto de la erudición y dé a las humanidades la capacidad de contrarrestar la excesiva gestión de la investigación y las prácticas que van en detrimento de su erudición. Esta falta de una visión positiva de las humanidades abiertas, en última instancia, las deja incapaces de presentar una alternativa al statu quo y, por lo tanto, vulnerables a las reformas de arriba abajo.

Un desafío social más que tecnológico

Más que en las ciencias, la autoría y las prácticas editoriales en las humanidades están intrínsecamente conectadas con el autor individual y su erudición. Un discurso sobre modos potencialmente nuevos de práctica en las humanidades necesita atender a la base social única del trabajo en las humanidades, así como a la diferente naturaleza de la erudición en las humanidades. La ciencia abierta no lo hace, o sólo lo hace de una manera impulsada por la ciencia y la tecnología.

En las ciencias, los procesos de investigación fundamental son digitales, la apertura de estos procesos a través de la red de Internet es un siguiente paso obvio. Tomemos por ejemplo, los datos. En las disciplinas científicas, los datos tienen un hábitat natural en forma digital, se recogen, almacenan y analizan digitalmente. El trabajo de los científicos se centra en las estructuras digitales. No es el caso de las humanidades, pero los datos siguen existiendo en las humanidades: los textos de recursos primarios, los archivos y las representaciones de arte, son formas esenciales de datos. Sin embargo, gran parte de estos datos son de pago, o su intercambio está prohibido por los derechos de propiedad intelectual. En consecuencia, ¿significa esto que los estudiosos de las humanidades pueden no ser nunca “verdaderos” partidarios de la ciencia abierta, ya que no comparten sus datos? Además, los financiadores y los administradores de investigaciones institucionales tienen incentivos para impulsar la apertura, como medio para mejorar la integridad de sus investigaciones y su reputación. Ser un defensor de la ciencia abierta (y del acceso abierto), ya sea como organización o como individuo, ofrece oportunidades para distinguirse en un campo altamente competitivo.

Este no es tan claramente el caso de las humanidades, ya que la lógica de las herramientas de la ciencia abierta a menudo no se alinean con la erudición en humanidades. Por ejemplo, el enfoque en la aceleración y racionalización de la publicación académica prominente en la ciencia abierta es de una preocupación significativamente menor para las humanidades. Si bien el paradigma científico da prioridad a la producción de cada vez más hallazgos nuevos, no es el caso de las humanidades, donde el progreso puede basarse tanto en la diferencia como en la novedad. La prioridad de la autoría también tiene aquí un significado diferente, ya que no hay dos publicaciones que utilicen los mismos argumentos para responder a la misma pregunta y llegar a la misma conclusión. Por consiguiente, las humanidades necesitan tener su propio discurso dedicado que aborde estos puntos de diferencia y responda a preguntas como:

¿Qué papel pueden desempeñar los preprints, las licencias abiertas, la revision abierta y las prácticas de intercambio de datos de modo que establezcan conexiones útiles para la erudición de las humanidades y la sociedad?

¿Puede la apertura en las humanidades equilibrar las demandas de excelencia internacional con el mantenimiento de un enfoque en temas nacionales y regionales? ¿Y puede lograrse esto sin crear formas desconectadas de erudición nacional y regional?

Dado que los fondos para las humanidades son escasos, ¿por qué se están adoptando o incluso discutiendo lentamente modelos de financiación colaborativa que evitan un exceso ce costes para los BPCs y APCs?

¿Qué prácticas de humanidades abiertas prosperan gracias a la colaboración y la inclusión, en lugar de la autopromoción?

¿Por qué las políticas de acceso abierto para las humanidades son a menudo un mero subproducto, o una reacción a las políticas científicas?

Tomadas en conjunto, estas preguntas nos invitan a reevaluar las cuestiones de poder en la comunicación académica. ¿Cómo pueden organizarse formas abiertas de comunicación académica que se alejen de un enfoque antiguo e innecesario del valor de marca de determinadas revistas y de los criterios de selección de sus editores?

Las humanidades y la digitalidad

A diferencia de las ciencias, los estudiosos de las humanidades han tratado en gran medida las herramientas digitales como algo externo y complementario a sus prácticas de investigación y erudición. La expresión última de esta compartimentación de lo digital, fue la creación de todo un campo, las humanidades digitales, que tiene sus raíces en la tecnología digital y los métodos que ésta permite. Si bien son importantes por derecho propio, esos métodos suelen presentar enfoques paralelos que no interactúan con las prácticas o epistemologías básicas de las humanidades.

En consecuencia, la capacidad de las humanidades digitales para contribuir a los debates sobre la apertura se ha visto fragmentada. Lo que se necesita desesperadamente es un discurso dedicado que reúna y articule los intereses de esta agrupación de estudios a través de las diferentes dimensiones tecnológicas y sociales de los estudios de las humanidades y que reconozca lo que Marcus Beiner identifica como características clave de los estudios de las humanidades: la perspicacia (el énfasis en la comprensión relacional y subjetiva), la verbalidad (la importancia del argumento cualitativo) y la historicidad (el contexto histórico del discurso).

Elaboración de un enfoque integral de las humanidades abiertas

Un ejemplo claro de dónde sería beneficioso ese discurso es la cuestión de los preprints y la revisión abierta por pares. Si bien estas prácticas han ganado terreno en las disciplinas científicas y funcionan independientemente en ellas, plantean problemas importantes para las humanidades, si se aplican una sin la otra. Por ejemplo, si un editor utilizara preprints, pero trabajara en un proceso cerrado de revisión por pares, los futuros lectores se encontrarían con el confuso escenario de que pueden leer tanto el manuscrito como la versión final, pero no tienen idea de por qué se cambió algo y quién participó en el proceso. En las disciplinas que hacen hincapié en la importancia de la historia editorial y de la autoría individual, los estudiosos no pueden dejar de lado que hay diferentes versiones publicadas y, cuando se habla de tal publicación, siempre tienen que referirse a ambas versiones publicadas de una manera como: el autor A afirma que X y el revisor desconocido R añade XY. Esto puede parecer trivial. Pero descuidar tal proceso discursivo cuestionaría dónde se traza la línea entre la historicidad editorial necesaria y la negligible. Un discurso abierto de las humanidades permitiría que tales cuestiones se abordaran de manera integral, en lugar de hacerlo de manera fragmentada.

Al final, la tecnología es moldeada por aquellos que la usan, o que obligan a otros a hacerlo. No se puede culpar a los financiadores o a los editores por los desarrollos progresistas o capitalistas, si los estudiosos no pueden ni siquiera definir colectivamente cómo se debe producir y comunicar su propia erudición. No hacerlo es invitar a ser forzados a procesos y paradigmas potencialmente inadecuados. Los estudiosos de las humanidades necesitan formular lo que los unifica y proporcionar puntos de referencia sobre lo que les conviene desde la perspectiva de su erudición. Las humanidades abiertas podrían ser un punto de partida para lograr esto.