Cómo la Biblioteca del Congreso busca pistas en fotografías antiguas

How the Library of Congress Looks for Clues in Old Photographs. The Photographer, 04. Mar. 2020.

La Biblioteca del Congreso a veces realiza investigaciones interesantes para responder preguntas sobre fotos de sus archivos.

A veces, cuando vemos una foto antigua, no podemos evitar preguntarnos sobre la historia o las circunstancias detrás de ella. ¿Quién está en la foto? ¿Dónde y cuándo fue llevado? ¿Podemos encontrar este lugar exacto hoy? Preguntas como esta despiertan curiosidad incluso para la Biblioteca del Congreso, como Kristi Finefield recientemente compartió en Picture the Library This blog.

“Cada investigación comienza con una pregunta”, escribió Finefield en la última publicación de Double Take, la serie de blogs ocasionales de la Biblioteca donde “profundizan un poco más en una imagen en sus colecciones”. En este caso, querían averiguar la dirección de la calle donde se tomó la foto de arriba de un joven afroamericano. Para responder a esta pregunta, se necesitaba regresar al Chicago en 1941 y hacer un poco de investigación, buscando pistas en la foto y cualquier información que la acompañara.

Después de examinar cada detalle en la foto, la primera pista que tomó Finefield fue la dirección física de la calle pintada en el cristal de la puerta: 5420-18. También estaba el metal con el número 54 en la piedra al lado de la puerta. Luego, busco en la leyenda proporcionada por Edwin Rosskam, el fotógrafo que tomó la foto para la Colección de la Administración de Seguridad Agrícola (FSA). “Niño frente al edificio de apartamentos en la mejor sección del Cinturón Negro, Chicago, Illinois”.

Entonces, la ciudad ya estaba identificada como Chicago, Illinois. Luego vino un detalle que requirió un poco más de investigación: “la mejor sección del Cinturón Negro, Chicago, Illinois”. Afortunadamente, Finefield ya había escuchado algo sobre el Cinturón Negro, un área de la ciudad donde muchos afroamericanos del sur acudieron en masa durante la Gran Migración para buscar mejores oportunidades de trabajo y escapar de las restricciones. También descubrió que el área llegó a ser conocida por otros nombres como Bronzeville.

Le quedaba una cosa más por comprobar. Sabiendo que la foto era de un negativo de 35 mm como se indica en el registro del catálogo, siguió el rastro que proporcionó y terminó con un enlace a las otras fotos en la misma tira negativa. Esto le permitió seguir el rastro del fotógrafo, lo que la llevó a una foto que capturó su interés. Estaba a solo dos negativos de distancia, lo que sugiere que podría haber sido filmado el mismo día o cerca del edificio de apartamentos.

Era una foto de una discoteca, salón de belleza y baños públicos. Incrustado en él había dos pistas importantes que le permitirían a Finefield resolver el misterio: la calle número 5450 y el “It Club” en la ventana. Después de buscar en la base de datos de periódicos de Chicago el nombre del club, encontró un anuncio de 1937 para un cantante afroamericano, que indicaba que “It Club” estaba situado en Michigan y Garfield Boulevard. La dirección exacta de la esquina de S. Michigan Avenue se indica en el número de la calle en el toldo de la foto. ¡Todas las piezas del rompecabezas se unían!