Según Gee (2005), “Un espacio de afinidad es un lugar o conjunto de lugares donde las personas se afilian con otros basándose principalmente en actividades, intereses y objetivos compartidos, no en raza, cultura de clase, etnia o género compartidos” (p. 67 )

Al referirse a espacios de afinidad afirma: “Los estudiantes se ‘aprenden’ a sí mismos de un grupo de personas que comparten un cierto conjunto de prácticas (por ejemplo, aprender a cocinar en familia, aprender a jugar a los videojuegos con un grupo, aprender a ensamblar placas de circuitos en un lugar de trabajo, aprender a empalmar genes en un laboratorio de biología), retoman estas prácticas mediante la acción conjunta con sus compañeros más avanzados, y avanzan en su capacidad para comprometerse y trabajar con otros en la realización de dichas prácticas”.

Así, los espacios de creación pueden proporcionar a los estudiantes y maestros oportunidades para ejercer estos elementos de aprendizaje participativo y para formar lo que James Gee llama espacios de afinidad, comunidades formadas en torno a pasiones e intereses compartidos.

En los espacios afines se da un aprendizaje colaborativo, una forma de aprendizaje informal que tiene en cuenta el juego, las conversación, el aprendizaje intergeneracional, la experimentación, la investigación, el acto de creación y resolución de problemas.

Project New Media Literacies identifica cinco principios de aprendizaje participativo:

Mayor motivación y nuevas formas de compromiso a través del juego significativo y la experimentación.

Aprendizaje que se siente relevante para las identidades e intereses de los estudiantes.

Oportunidades para crear usando una variedad de medios, herramientas y prácticas

Experiencia co-configurada donde los educadores y los estudiantes combinan sus habilidades y conocimientos y comparten las tareas de enseñanza y aprendizaje.

Un sistema integrado de aprendizaje donde se habilitan y fomentan las conexiones entre el hogar, la escuela, la comunidad y el mundo

Los espacios de afinidad formarían parte de concepto de cultura participativa. Pero también, lo que se fomenta en estos espacios no es simplemente una “cultura” o un aprendizaje, en opinión de Gee, la palabra “comunidad” evoca imágenes de inclusión y pertenencia.

La construcción de estos mundos como “espacios”, según Gee, se trata de un término que permite la “caracterización robusta de los flujos y reflujos y los diferentes niveles de participación y participación exhibidos por los miembros”.

Por espacio de afinidad se refiere a un espacio donde las personas pueden interactuar y compartir mucho entre sí. las personas que están interactuando en un espacio pueden encontrarse compartiendo una comunidad con otros en ese espacio, mientras que otras personas pueden ver sus interacciones en el espacio de manera diferente. Y afirma que en cualquier caso, crear espacios con diversos tipos de personas para interactuar es un leitmotiv del mundo moderno.

Gee, James Paul Semiotic Social Spaces and Affinity Spaces: From The Age of Mythology to Today’s Schools. In D. Barton & K. Tusting (Eds.), Beyond communities of practice: Language, power and social context (pp. 214–232). Cambridge: Cambridge University Press, 2005.