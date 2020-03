UN POEMA PARA MI BIBLIOTECARIA, LA SEÑORA LONG

(Nunca se sabe qué niña afligida necesita un libro)

En un tiempo cuando no había tele antes de las 3 de la tarde.

Y el domingo, nada hasta las cinco

Nos sentábamos en el porche de la entrada observando

El letrero de jfg encendiéndose y apagándose, saludando

A los vecinos, discutiendo de la situación política,

felicitando al predicador

por su sermón

Siempre teníamos la radio que nos traía

Canciones de la wlac en nashville que ahora llamaríamos

De escucha fácil o jazz suave pero cuando lo escuchaba

Tarde por la noche con mi transistor (del que estaba tan orgullosa)

Colocado bajo mi almohada

Oía a nat king cole, a matt dennis, june christy y ella fitzgerald

Y a veces a sarah vaughan que cantaba café negro

Lo que ahora bebo

Solo se le llamaba música

Había una librería en la parte alta, en Gay Street

Que yo visitaba e inhalaba aquel aroma maravilloso

De libros nuevos

Incluso hoy leo tapa dura preferentemente y en rústica solo

Como último recurso

Y arriba en la colina en Vine Street

(el principal corredor negro) se asentaba nuestra biblioteca Carnegie

La Sra. Long siempre contenta de verte

El estereoscopio siempre listo para mostrarte lo muy lejano

Lugares sobre los que soñar

La Sra. Long te preguntaba qué estás buscando hoy

Cuando quise Hojas de Hierba o Alfred north whitehead

Ella iría a la gran biblioteca arriba en la ciudad y ahora lo sé

El sombrero en la mano para pedirlo prestado y que yo lo pudiera sacar

Probablemente le dirían algo humillante ya que a los blancos del sur

Les gusta humillar a los negros del sur.

Pero no obstante ella traía los libros

De vuelta y yo los sujetaba contra mi pecho

Cerca de mi corazón

Y felizmente me iba a casa de la abuela

Donde me sentaría en el porche de delante

En una mecedora gris y soñaría con un mundo

Que estaba muy lejos

Amaba el mundo donde vivía

Estaba segura y con calor y la abuela me besaba en el cuello

Cuando me iba para la cama

Pero había un mundo

En algún lugar

Allí fuera

Y la Sra. Long abría aquel armario

Pero ni los leones ni las brujas me asustaban

Pasé por todo ello

Sabiendo que habría

Primavera

Nikki Giovanni

Taducción José R. Alonso