Casi la mitad de las personas comparten noticias falsas sospechando o sabiendo que lo son

Chadwick, A.; Vaccari, C., 2019. News sharing on UK social media: misinformation, disinformation, and correction. Loughborough: Online Civic Culture Centre, Loughborough University.

En los sistemas de medios de comunicación de hoy en día, un gran número de ciudadanos comunes y corrientes comparten información política con gran regularidad. Como consecuencia, la información falsa y engañosa, ya sea que se origine en las élites o no, puede llegar a ser amplia y rápidamente distribuida. Ahora bien, esto hace más probable que la gente se encuentre con información falsa y engañosa a diario. Así que si realmente queremos llegar a la raíz del problema de las llamadas “noticias falsas” necesitamos entender mejor por qué tanta gente comparte fácilmente información falsa y engañosa en línea. Explorar por qué, y con qué efectos, la gente comparte noticias sobre política en los medios sociales es, por lo tanto, una parte esencial del debate más amplio sobre la relación entre Internet y la democracia.

El funcionamiento saludable de las democracias liberales depende de los ciudadanos cuya función es conocer el mundo social y político, intercambiar información y opiniones con sus conciudadanos, llegar a juicios ponderados sobre los asuntos públicos y poner en práctica esos juicios como comportamiento político. El problema es que actualmente sabemos muy poco sobre las motivaciones que impulsan a la gente a compartir noticias políticas en los medios sociales y cómo éstas podrían estar contribuyendo a los cambios en nuestra cultura cívica en línea. Si podemos aprender más sobre las cosas que la gente trata de lograr cuando comparte noticias en línea -y la medida en que estas motivaciones podrían reforzar o socavar la distribución de información falsa o engañosa- las democracias liberales pueden empezar a pensar en cómo pueden reducir importantes daños en línea. Este informe es el primero que aborda estas cuestiones en Gran Bretaña sobre la base de una encuesta de los hábitos de intercambio de noticias en los medios sociales de una muestra representativa del público británico.

En el estudio trató de contestar a estas cuestiones ¿Qué extendido está compartir noticias políticas falsas y engañosas entre los usuarios de los medios sociales?, ¿Hasta qué punto existe una cultura persistente y perjudicial de “todo vale” entre los que comparten noticias políticas en los medios sociales? ¿Hasta qué punto la corrección de noticias falsas y engañosas a través de la “sabiduría de las multitudes” funciona realmente en los medios sociales? A la encuesta respondieron 2.005 entre el 5 y el 16 de julio de 2018.

Como conclusión, los datos indican que en el Reino Unido, el 43% de los usuarios informaron que compartían contenidos problemáticos, y más de la mitad de ellos habían compartido al menos una historia en línea que consideraban totalmente inventada o exagerada. En el informe también se determinó que el 17% admitió haber compartido noticias que sabían que eran inventadas, lo que sugiere que la gente no comprende las repercusiones de la difusión de falsedades en línea.

Se ha demostrado que la información errónea consumida en línea tiene consecuencias peligrosas en el mundo real, como ocurrió en el incidente de Comet Pizza 2016 en el que un hombre armado abrió fuego en un restaurante de Washington DC después de creer en una teoría de conspiración difundida a través de los medios sociales de que en sus instalaciones se estaba abusando de niños.

