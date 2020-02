Makerspaces en bibliotecas universitarias

“Making It in the Academic World: Makerspaces in university libraries“. American Libraries By Bailey Brewer | September 16, 2015

“Creo que las bibliotecas ya no serán un lugar donde se almacenan árboles muertos, Creo que este es el futuro de las bibliotecas”.

Ian Roy, director del proyecto de tecnología de investigación del MakerLab de la Universidad de Brandeis en Waltham, Massachusetts

Los Makerspaces, que se han popularizado enormemente en las bibliotecas públicas y ahora están apareciendo en los espacios académicos, dan a los estudiantes acceso asequible a herramientas caras como cortadoras láser, máquinas de coser y tecnologías de realidad virtual. A menudo se ofrecen talleres para enseñar a los usuarios un nuevo oficio o cómo utilizar una determinada de maquinaria.

Las instituciones primero ofrecieron servicios a quienes desarrollaban archivos de programación para ser impresos pero no podían permitirse una impresora 3D, lo que costaba miles de dólares. Los más inclinados a usar ese espacio eran las personas en los campos de las matemáticas y la ingeniería. En los últimos años los espacios han comenzado a atraer a un público más amplio; en las universidades, esto significa estudiantes que vienen de muchos campos de estudio.

“Vemos estudiantes de todas las disciplinas”, dice Ian Roy, director del proyecto de tecnología de investigación del MakerLab de la Universidad de Brandeis en Waltham, Massachusetts. El laboratorio de Brandeis, que es gratuito para los estudiantes, es “accesible para cualquiera que tenga tiempo y esté dispuesto a comprometerse con él”. Roy dice que el valor de los makerspaces no se limita a sus herramientas compartidas – impresoras 3D, escáneres y similares – sino que también incluye el conocimiento que se intercambia en el espacio. “Mucho de ello no es lo que haces en la habitación, sino lo que descubres en la habitación”, dice. “Veo eso como un valor futuro para las bibliotecas.”

David Woodbury, jefe asociado de experiencia de usuario en la Universidad Estatal de Carolina del Norte (NCSU), supervisa las bibliotecas James B. Hunt Jr. y D. H. Hill en Raleigh. La Biblioteca Hunt operó por primera vez un sitio de servicio de impresión en 3D, que inspiró un espacio de fabricación completo en la Biblioteca Hill. El makerspace se inauguró en Hill en junio.

Woodbury dice que el nuevo espacio está superando el modelo de que los estudiantes dejen los archivos para que sean impresos por otra persona y se está centrando en dejar que más estudiantes se ensucien las manos en la creación de las cosas.

“Nos estamos dando cuenta de que los makerspaces tienen realmente un sentido mucho más amplio”, dice. “Nuestro segundo makerspace fue diseñado para dar a los estudiantes un lugar para hacer que las cosas empiecen y terminen.”

Una de las ventajas de los espacios de creación académicos es el costo de admisión, la mayoría de las veces gratuito. En la Universidad de Nevada, Reno (UNR), el makerspace ofrece a los estudiantes el uso de materiales y maquinaria a los que de otra manera no tendrían acceso. Eso, dice Tod Colegrove, director de la Biblioteca DeLaMare de la escuela, es algo que las bibliotecas hacen mejor. “La actividad del makerspace es parte integral del papel de la biblioteca”, dice. “No tengo dudas de que este tipo de actividad continuará expandiéndose.”

El makerspace de UNR ha dado lugar a proyectos como un candado de bicicleta que se abre al reconocer el agarre de mano único del usuario. Algunas creaciones de estudiantes han tenido éxito hasta el punto de entrar en discusiones sobre posibles patentes. Además, Colegrove dice que encuentra que la autonomía de los estudiantes es uno de los principales encantos del makerspace. Al hacer el trabajo para un estudiante o miembro de la facultad, “estamos capacitando a nuestros usuarios y nos estamos capacitando a nosotros mismos”, dice.

“¿De qué sirve si hago el trabajo por ti?” especula. “Yo llamaría a eso robar la diversión de la gente”.

Una de las creaciones que recientemente salió del Brandeis MakerLab es un “paseo” de realidad virtual de la Casa de los Vettii en Pompeya, Italia. Los estudiantes utilizaron un escáner 3D para escanear una versión modelo de la antigua estructura y luego crearon una programación para permitir a otros explorar virtualmente el espacio mientras usaban binoculares. Otro estudiante desarrolló un teclado Braille para el iPhone y otro una pierna protésica para ser usada para andar en bicicleta.

“No sé qué se le va a ocurrir a la gente”, dice Roy, “pero se les ocurre algo y lo llevan a cabo”.

Mientras que los espacios de creación académica son un fenómeno relativamente nuevo, Roy, un autodenominado “evangelista de la tecnología”, siente que sus esfuerzos por reclutar creyentes en ellos no es en vano. Dice que más gente en el campus está empezando a ver los valores innovadores de los espacios.