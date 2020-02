La digitalización de la ciencia, la tecnología y la innovación: principales acontecimientos y políticas

‘The Digitalisation of Science, Technology and Innovation. Key Developments and Policies’ Paris: OCDE, 2020

Este informe examina los efectos de la digitalización en la ciencia, la tecnología y la innovación y las consecuencias asociadas para las políticas. Las tecnologías digitales están cambiando de forma variada y de gran alcance la manera en que los científicos trabajan, colaboran y publican. Al tiempo que examina estos avances, este libro también evalúa los efectos de la digitalización en temas políticos de larga plazo, desde el acceso a los datos de investigación financiados públicamente, hasta la difusión de la tecnología y su absorción por las empresas. También se exploran temas nuevos y emergentes. Entre ellos figuran las funciones de la inteligencia artificial y el blockchain en la ciencia y la producción, la utilización de la tecnología digital para aprovechar la inteligencia colectiva de la comunidad científica, los avances en la digitalización de la biotecnología y los posibles “lados oscuros” de la digitalización.

El capítulo 1 resume los principales temas y lecciones de política examinados en el resto del informe. Proporciona los antecedentes de las preocupaciones políticas más amplias a las que se enfrentan los países de la OCDE. También se introducen temas que no se han examinado en otras partes del informe, en particular en relación con la inteligencia artificial en la ciencia; la utilización de la tecnología digital para impartir conocimientos de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas; los posibles objetivos de la investigación pública; y la cadena de bloques en la ciencia. En el capítulo también se examinan los posibles usos de la tecnología digital para la formulación y aplicación de políticas, principalmente en relación con diversas formas de inteligencia colectiva. Estas oportunidades esencialmente sin explotar -como los sistemas autoorganizados de asignación de fondos y los mercados de predicción- podrían tener importantes beneficios para la ciencia, la tecnología y la innovación. Invitan a seguir estudiando y, posiblemente, a realizar pruebas piloto.