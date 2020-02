¿Qué es tendencia en Wikipedia?

Volodymyr Miz : Joëlle Hanna

Nicolas Aspert ; Benjamin Ricaud ;

Pierre Vandergheynst. What is Trending on Wikipedia? Capturing Trends and Language Biases Across Wikipedia Editions. Arxiv, 2020.

En este trabajo, se propone una evaluación automática y una comparación del comportamiento de navegación de los lectores de Wikipedia que se puede aplicar a las ediciones de Wikipedia en cualquier idioma. Como ejemplo, se centra en los idiomas inglés, francés y ruso durante los últimos cuatro meses de 2018.

El método propuesto tiene tres pasos. En primer lugar, extrae los artículos más populares durante un período de tiempo elegido. En segundo lugar, realiza una extracción de tema semi-supervisado y, en tercer lugar, compara los temas entre idiomas. El procesamiento automatizado funciona con los datos que combinan el gráfico de hipervínculos de Wikipedia, estadísticas de páginas vistas y resúmenes de las páginas.

Los resultados muestran que las personas comparten un interés común y curiosidad por el entretenimiento, por ejemplo, películas, música, deportes independientemente de su idioma. Las diferencias aparecen en temas relacionados con eventos locales o sobre particularidades culturales.