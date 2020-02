Cómo las bibliotecas se están convirtiendo en espacios modernos de creación

How Libraries Are Becoming Modern Makerspaces

DEBORAH FALLOWS MARCH The Atlantis 11, 2016

Ben Franklin es bien conocido como fundador de la primera biblioteca de suscripción, la Philadelphia Library Company, hace casi 300 años. Si hoy pudiéramos preguntarle a Ben Franklin qué institución pública le gustaría visitar en la actualidad, diría que la biblioteca pública. Y si le preguntas qué parte de la biblioteca, diría el makerspace.

Hoy en día, quizás siguiendo el ejemplo de Franklin, las bibliotecas de Estados Unidos están creando espacios para que sus usuarios experimenten con todo tipo de nuevas tecnologías y herramientas para crear e inventar.

Miguel Figueroa, que dirige Center for the Future of Libraries de la American Library Association (ALA) dice que “los espacios de creación son parte de la misión ampliada de las bibliotecas de ser lugares donde la gente no sólo puede consumir el conocimiento, sino también crear nuevo conocimiento.”

El primer espacio de fabricantes en una biblioteca nació hace unos cinco años en Fayetteville Free Library, al norte del estado de Nueva York. Lauren Smedley, una estudiante graduada en Biblioteconomía y Ciencias de la Información de la cercana Universidad de Syracuse, propuso la idea de comprar una impresora 3D a la biblioteca. A la directora de la biblioteca, Sue Considine, le gustó la idea y con todo el equipo de la biblioteca, diseño en ese mismo espacio lo que sería el primer makerspace. Eso fue sólo el comienzo. Hoy en día, el Fab Lab de Fayetteville, dispone de un taller de 2.500 pies cuadrados que se ha ampliado para incluir un Laboratorio de Creación para adolescentes y preadolescentes, y un espacio Little Makers para los fabricantes más pequeños.

Como todo lo demás en las bibliotecas públicas, es gratis, aunque algunos laboratorios de bibliotecas cobran por algunos materiales.