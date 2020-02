Tor Browser: el navegador que no deja ningún rastro de tu identidad y te permite navegar de manera anónima

Tor Browser

Descargar

https://www.torproject.org/download/

Defiéndete mientras navegas, Tor Browser permite navegar de forma anónima escondiendo nuestra IP real, de este modo protege tu navegación contra el rastreo, la vigilancia y la censura. Si está en un país Tor está bloqueado, se puede configurar para que se conecte a un puente durante el proceso consulta sólo tendremos que seleccionar la opción “Tor is censored in my country”.

Tor es una red de túneles virtuales que permiten mejorar tu privacidad y seguridad en Internet, funciona enviando tu tráfico a través de tres servidores aleatorios (también conocidos como repetidores) en la red Tor.

Además el navegador Tor bloquea los plugins como Flash, RealPlayer, QuickTime, y otros, que pueden ser manipulados para que revelen tu dirección IP, no se recomienda la instalación de complementos o plugins adicionales en Tor. Los plugins o addons pueden eludir a Tor o comprometer su privacidad. El Navegador Tor ya viene con HTTPS Everywhere, NoScript, y otros parches para proteger su privacidad y seguridad.

Tor Browser usa la red Tor para proteger su privacidad y anonimato a través de estas características