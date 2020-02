Makerspaces: contribuciones a la economía y desarrollo de las ciudades pequeñas

Eric Joseph Van Holm. Makerspaces: Contributions to Economic Development in Tier 2

and Smaller Cities. Georgia Institute of Technology and Georgia State University Science, Technology, and Innovation Policy, 2015.

Los Makerspaces son organizaciones colectivas diseñadas para aumentar el acceso a herramientas físicas dentro de un comunidad de colaboración. Los espacios combinan tarifas asequibles o gratuitas con un ambiente acogedor para aprender, lo que ha llevado a miles de personas en todo el país ainvolucrarse con nuevas tecnologías como impresoras 3D y software de diseño asistido por ordenador.

Recientemente, los Makerspaces han atraído mayor atención por sus potenciales contribuciones a desarrollo económico debido en parte a los productos comerciales creados por los miembros de Makerspaces, particularmente de la franquicia nacional de TechShop. Sin embargo, la rápida y relativamente reciente expansión del Movimiento Maker ha limitado la recopilación de datos sobre cómo Makerspaces ayuda a las empresas y a las comunidades. Hay poca o ninguna evidencia empírica de si los espacios de fabricación afectan a la economía de una región. En lugar de intentar medir los logros del espacio de los Maker, este informe resumió las intenciones de las comunidades Makerspace con el propósito de establecer la base para futuras evaluaciones del Movimiento Maker. En particular, las áreas estudiadas se encuentran

fuera de las principales zonas metropolitanas con la intención de entender si los Makerspaces contribuiyen al desarrollo económico más allá de las zonas pobladas atendidas por TechShop. Estas zonas tienen mayor necesidad de herramientas de desarrollo económico de bajo costo. En total, 34 entrevistas fueron …realizadas a través de nueve Makerspaces en Georgia y fuera del área metropolitana de Atlanta.

De los Makerspaces estudiados, los miembros acordaronunánimemente que el desarrollo económico fue un componente clave de su contribución a sus comunidades. Los Makerspaces contribuyen a

el desarrollo económico de cuatro maneras principales:

1) creando un cambio cultural, alentando la iniciativa empresarial en la comunidad;

2) el apoyo al crecimiento de la pequeña empresa mediante la provisión de servicios;

3) proporcionar capacitación a la fuerza de trabajo; y

4) aumentar la retención de la fuerza de trabajo.