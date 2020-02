Blas, Zach. Contrainternet. México: Secretaría de cultura / Centro de Cultura Digital, 2018

Texto completo

Contrainternet es una obra que Blas ha desarrollado desde el 2014 la cual consiste en una instalación de ciencia ficción queer que incluye live action y CGI, esculturas de vidrio soplado y una publicación de edición única, confronta la transformación del internet en un instrumento opresor del estado y del capitalismo acelerado. Invocando una práctica de plagiarismo utópico, Contrainternet se apropia de métodos queer y feministas para especular acerca del internet y las redes alternativas.

Traducción al español de los textos Estética contrainternet y Contrainternet del artista Zach Blas. El primero apareció en el libro You Are Here: Art After the Internet [Usted está aquí: El arte después del internet], editado por Omar Kholeif y publicado por Cornerhouse en 2013. El segundo fue escrito para una conferencia de Rhizome en el 2016.