Las tendencias tecnológicas más paradójicas y emocionantes para el 2020

‘Tech Trends 2020. 20 trends to guide us through the next year’. Telenor Research, 2020

Texto completo

Desde la “Internet de los cuerpos” y la Tecnología Verde hasta la IA de bricolaje y las tendencias en la confianza digital, una gran cantidad de nuevas soluciones tecnológicas, junto con complejas conversaciones de la Gran Tecnología, harán que el 2020 sea paradójico y emocionante.

En la última década, los proveedores de servicios móviles, los fabricantes de dispositivos y las empresas de Internet construyeron una un segundo mundo para que vivamos, trabajemos y juguemos, uno digital. Muchas de las tendencias que se destacan para el próximo año muestran que la innovación avanza más rápido que nunca, gracias a un mayor acceso y a una mayor demanda, así como por plataformas de nuevas tecnologías. La gente se está iniciándose y explorando cómo nuevas posibilidades ofrecidas por las nuevas tecnologías, incluyendo la IA, el aprendizaje automático, la IO, y las innovaciones de la red serán mejores y los conectan de forma más segura con la gente y las cosas que más importan.

Aquí están las 20 tendencias que apuntan a una excitante y caóticas

La Internet de los Cuerpos (IoB) es una extensión de la IO y básicamente conecta el cuerpo humano a una red a través de dispositivos que se ingieren, implantan o conectan al cuerpo de alguna manera. Una vez conectados, se pueden intercambiar datos, y el cuerpo y el dispositivo pueden ser monitoreados y controlados remotamente. En 2020 veremos las primeras aplicaciones que van más allá de la simple monitorización y que se convierten en verdaderas auto-intervenciones. Un ejemplo de ello son las bombas de insulina. Los biohacks como la puesta en marcha de Neuralink de Elon Musk están todavía lejos de la comercialización, pero hay enfermedades y condiciones que son costosas y de cuidado intensivo donde el “IoB” tendrá un gran potencial.

Tecnología verde. Vivir, pensar, crear en “verde” ya se ha popularizado como un concepto de moda, pero las tecnologías verdes van mucho más allá de eso y podrían cambiar el mundo para mejor, dando soluciones no contaminantes ni dañinas, a problemas grandes, medianos y pequeños. El campo de las “tecnologías verdes” abarca un grupo de técnicas, materiales, métodos e investigaciones en continua evolución, que engloba desde la generación de energía y la producción de alimentos sanos, hasta la creación de limpiadores no contaminantes. En 2020, veremos que las innovaciones verdes van más allá de la publicidad, utilizando combinaciones de IO, Big Data y tecnología de inteligencia artificial para medir el consumo, reducir la demanda y disminuir significativamente las huellas de carbono, mientras se reducen los costos y se crean nuevas fuentes de ingresos. Esta acción es el resultado de que los consumidores, los inversores, los compradores del mundo de los negocios y los empleados nos exigen que nos pongamos manos a la obra. De cara a 2030, las empresas, en particular en Europa, se orientarán hacia la obtención de electricidad 100 por ciento renovable, sentando las bases de operaciones comerciales neutras desde el punto de vista climático. Y para los consumidores, los servicios móviles continuarán proporcionando la capacidad para que los individuos accedan a aplicaciones y servicios que impulsarán hábitos ecológicos más extendidos y efectivos dondequiera que estén.

Techn Arranged marriages 5G, IO e IA estimularán la colaboración de la industria que comparte la competencia y co-crea plataformas que cambian el mundo 2019. En 2020 veremos lanzamientos generalizados en la mayoría de economías desarrolladas. Los proveedores de telefonía móvil pondrán la velocidad y la capacidad de 5G en el centro del escenario, pero la verdadera innovaciones, y con ellas, cambios sociales radicales, vendrán de detrás de las escenas donde las industrias se están reuniendo y mezclando las cosas. Estas innovaciones incluyen el corte de redes, con el cual los sistemas críticos de negocio pueden funcionar sin problemas a través de la Internet móvil. O algo llamado Network Function Virtualization (NFV), en el que los servicios de red pueden ser desarrollados por medio de software, lo que acelerará radicalmente el desarrollo de los servicios. Sin retrasos en la señal, todo en tiempo real y un número mucho mayor de dispositivos de IO en el mundo, las emergencias, la salud electrónica, la logística, los sistemas de seguridad y las investigaciones a distancia serán posibles gracias a redes de calidad que permitan realizar investigaciones a distancia utilizando vídeo, aviones teledirigidos y sensores que transmitan datos de manera segura.

Construye tu propia red. Además de las aplicaciones totalmente encriptadas, se espera que las aplicaciones que utilizan tecnología de malla o entre pares aumenten de popularidad a medida que se mejora la tecnología de red sin infraestructura centralizada. En otras palabras, los ciudadanos y las organizaciones privadas están desarrollando la capacidad de operar sus propias redes de comunicaciones. Comunicarse sin una red de coordinación central es atractivo para la gente por muchas razones, y en 2020, esperamos ver que se siga esa ruta especialmente en situaciones de conflicto, para movilizarse para las protestas, y simplemente para mantenerse fuera del radar.

Datos sucios. El término “datos sucios” se utilizará para cuestionar la credibilidad de la IA. Cuando nos enfrentamos a una elección, siempre queremos hacer la mejor. Y hoy en día, con grandes cantidades de datos y análisis avanzados, las máquinas pueden señalarnos la mejor opción o incluso tomar las decisiones por nosotros. ¿Pero qué pasa si los conjuntos y procesos de datos son inexactos, sesgados o incluso comprometidos? Entonces las decisiones pueden ser erróneas, o incluso ilegales. Llamamos a esto “datos sucios”, un término que en el 2020 puede ser tan corriente como “noticias falsas”. A medida que la toma de decisiones basada en datos de la Inteligencia Artificial o el Aprendizaje Automático (AI/ML) sea más común, estará sujeta a un mayor escrutinio público. La gente se preguntará si las soluciones son justas e imparciales, o si los datos utilizados para entrenarlas eran “sucios”. La UE y la comunidad de ciencias de los datos son muy conscientes de este desafío, y están trabajando duro para garantizar la calidad de los datos, las empresas de nueva creación centradas en la auditoría de datos están viendo la luz del día y se están realizando importantes investigaciones para encontrar soluciones. La cuestión es si los profesionales lograrán mantener el ritmo a medida que se generen nuevos datos a una velocidad asombrosa.

Datos personales y confianza en la red. Una creciente minoría de personas se está despertando al hecho de que las búsquedas libres y los servicios de medios sociales no son realmente gratuitos. La competencia por su confianza se intensificará en el 2020. Una larga línea de escándalos ha afectado a muchas de las compañías de Internet y de medios sociales que aprovechan nuestras conexiones móviles. La confianza está en el centro de todas las relaciones, pero la realidad es que la mayoría de nosotros ahora compartimos más información personal en línea que la que compartimos con nuestros médicos. Es más fácil de hacer, está incorporado en los comportamientos diarios y, hasta ahora, está mucho menos regulado que el sector sanitario. La mayoría de las personas en mercados tan diversos como Noruega, Malasia y Pakistán siguen creyendo que los servicios “gratuitos” son gratuitos, pero vemos signos de una minoría creciente de personas que entienden que estas empresas ganan su dinero con nuestros datos utilizándolos para vender anuncios a medida. En 2020, los clientes reservarán cada vez más la confianza a las empresas que tienen una línea de ingresos independiente de cuánto saben de nosotros personalmente.

El eSIM despega. En 2020, la tecnología e-sim será común tanto en la electrónica de consumo como en la IO relacionada con las empresas. Los usuarios podrán activar y cambiar las suscripciones sin tener que esperar a que llegue una nueva tarjeta sim por correo o ir a una tienda a recogerla. Si bien la distribución digital de suscripciones móviles está disponible hoy en día, la introducción comercial del e-sim comenzará a acelerar la transición de la venta al por menor física a la digital, y podemos esperar ver una serie de nuevos servicios y aplicaciones de eSIM que se lanzarán al mercado en el próximo año.

Automóviles eléctricos con carga rápida. No hay forma de escapar del lugar del coche eléctrico. Y en 2020, casi todos los grandes fabricantes de coches entrarán en el mercado con coches familiares más grandes construidos para distancias más largas. Ya no es suficiente con ofrecer el aspecto secundario de un coche de ciudad. Con una gran cantidad de nuevos coches en una gama de tamaños, modelos y capacidades de carga, los precios bajarán y los consumidores responderán bien. Por ello, el año 2020 también marcará la primera reacción contra los automóviles eléctricos, ya que los gobiernos están reduciendo los incentivos para proteger sus ingresos y porque la demanda de estaciones de recarga supera a la oferta.

Tecnología del sueño. ¿Cómo has dormido? La pregunta es tan común como “¿Cómo estás?” Y aunque todos los rastreadores de fitness decentes tienen un control del sueño, el sueño no es algo que la mayoría de nosotros realmente analice más allá de cuándo y cuánto tiempo hemos dormido, y la precisión y calidad de las herramientas actuales de rastreo del sueño todavía varía mucho. En 2020, comenzaremos a ver una nueva generación de aparatos de fitness que no sólo miden el pulso y el movimiento, sino también los niveles de oxígeno en la sangre e incluso la actividad cerebral. Con las nuevas capacidades, esperamos que los relojes hagan para la apnea del sueño lo que hicieron el año pasado para la arritmia cardíaca. La tecnología del sueño no será perfecta, pero marcará la diferencia en nuestra capacidad para medir, controlar y optimizar nuestro sueño. ¿Podría ser el 2020 el primer año en que vemos que los dispositivos de consumo se acercan a una precisión de grado médico?

El choque de los gigantes de la corriente. Érase una vez, programas de televisión como “Friends” dominaban nuestras rutinas sociales y charlas en todo el mundo. Desde entonces, HBO y Netflix se han llegado a nuestros salones, complementando la aún robusta oferta de radiodifusión y cable. Ahora les siguen de cerca las nuevas plataformas AppleTV+ y Disney+ y probablemente otras pronto, todas las cuales ofrecen contenido con nuestras series favoritas, alimentadas por presupuestos de producción cinematográfica y distribuidas en interfaces nativas y dispositivos propios. El 2020 nos traerá una batalla de estos gigantes del streaming – y con ello, más y mejor contenido que nunca.

La fiebre del oro del juego. Para los jugadores, 2020 será un gran año. Apple ya ha lanzado su Arcade, y Google no se quedó atrás con Stadia, ambos representan una renovación de la industria de los juegos. Apple Arcade da a los suscriptores acceso a todas sus ofertas exclusivas para descargar y jugar fuera de línea. Google Stadia se basa en el streaming y sustituye la potencia de cálculo local por la computación en la nube. En el año 2020, ambos ampliarán la huella de los juegos, pero también ofrecerán a Microsoft (X-Box) y Sony (Playstation) una nueva y dura competencia. Esperen ver a múltiples industrias (incluyendo las telecomunicaciones) crear juegos agresivos para tomar pedazos del lucrativo pastel de los juegos en el año.

Inteligencia Artificial de Bricolaje. La IA tiene una gran demanda, pero se ve frenada por una importante escasez de talentos y habilidades de IA para construir y entrenar la IA moderna para la producción. Las plataformas de IA con funciones automatizadas de aprendizaje automático se harán cada vez más populares, ya que ofrecen cómodas interfaces de usuario que ponen la IA a disposición de los no expertos. Esto ayudará a que más personas y organizaciones desarrollen su propia tecnología de IA. La promesa es que los usuarios de negocios en general podrán hacer uso de la IA sin la ayuda de expertos, sino más bien, de la IA que se entrena a sí misma.

Deepfake para las masas. Si bien el uso de nuevos métodos de IA, como las Generative Adversarial Networks (GANs), ha llamado la atención por medio de falsificaciones profundas, el uso de tecnologías similares en la creación de contenido digital y aplicaciones divertidas está aumentando en sofisticación y popularidad. En 2020, los filtros alimentados por la IA ya no serán suficientes, y el uso de contenido generado por la IA para la creación de vídeos alimentará nuevas aplicaciones imprescindibles. Un desarrollo similar se produce en la fotografía para teléfonos inteligentes, donde la IA utilizada para la fotografía computacional llevará el contenido digital a un nuevo nivel, por ejemplo, apilando varias imágenes para crear una imagen que no es posible capturar de una sola vez.

Control sobre las grandes empresas tecnológicas. El poder y la influencia de la “Gran Tecnología” alcanzará un punto de inflexión en el 2020. Se está haciendo evidente que unas pocas compañías globales en línea están controlando la información, interrumpiendo los mercados laborales y ocupando una parte cada vez más grande de la economía mundial. Esta posición les da un poder de mercado sin igual sobre los preciosos datos necesarios para desarrollar poderosos algoritmos de IA para nuestro futuro automatizado. Veremos un empuje más fuerte para las regulaciones de los gobiernos y los consumidores. Esto podría incluir impuestos, privacidad y seguridad de los datos, restricciones a la publicidad política y posiblemente la ruptura de empresas.

La IA ética se pone en marcha. El movimiento ético de la IA está ahora en pleno apogeo entre las élites políticas, empresariales y de investigación, principalmente en Europa, pero también en otras partes del mundo. Las empresas de tecnología experimentarán un impulso de los reguladores, los inversores, sus propios empleados y la sociedad en general para desarrollar y comercializar una IA que evite daños y haga avanzar a la humanidad, aumente el bienestar de la sociedad y el medio ambiente y respete los derechos humanos. El año 2020 traerá consigo medidas políticas concretas en este ámbito y esfuerzos reales de las empresas para conectar la ética de la IA con la creación de valor. Los marcos de gobernanza de la IA se convertirán en una nueva norma en la industria tecnológica, incluyendo, entre otros, códigos éticos voluntarios, principios de ética por diseño en el desarrollo de software, nuevas estructuras de gobernanza y programas de formación de empleados.

Hermanamiento digital. Un gemelo digital es una réplica digital de una entidad física viva o no viva. Al tender un puente entre el mundo físico y el virtual, los datos se transmiten sin problemas permitiendo que la entidad virtual exista simultáneamente con la entidad física. Los gemelos digitales se incorporarán a la corriente principal en 2020, ya que se convertirán en herramientas comunes de colaboración para la planificación, el desarrollo, el funcionamiento y el mantenimiento de los activos y la infraestructura. Un gemelo digital es una réplica de una entidad física particular como un coche, un edificio, una carretera o una ciudad. El gemelo se actualiza continuamente con datos en tiempo real, y depende de la adopción generalizada de sensores y otras herramientas de software. La inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático (ML) se utilizan entonces para predecir las condiciones y prescribir las medidas que pueden adoptarse en el gemelo físico (por ejemplo, la carretera real, el edificio real, etc.).

Lucha contra las estafas telefónicas con Machine Learning. Las estafas telefónicas están en aumento en el 2020. Podría ser una llamada Wangiri, o una llamada “de un solo timbre”, que sólo suena una vez y se cae, dejando una llamada perdida de un número internacional o inusual. Los usuarios pueden verse tentados a volver a llamar a este número (a un precio superior) y verse obligados a pagar enormes tasas. La gente también puede recibir llamadas de robots diciendo que su cuenta bancaria ha sido bloqueada y que necesitan llamar a un número de estafa para reactivarla. Para proteger a sus clientes, los operadores de telefonía móvil están trabajando mucho para detectar y bloquear estas estafas. En 2020, las técnicas de aprendizaje automático serán una herramienta eficaz para que los operadores eviten estas estafas telefónicas y protejan a sus clientes.

Los derechos laborales de los trabajadores de la Economía Global. Internet creó una plataforma para que empresas como Uber, Lyft, AirBnB y Foodora crearan un nuevo tipo de economía. La “Gig Economy”, como a veces se la denomina, también ha creado problemas de relaciones laborales, ya que la mayoría de estas empresas de Internet no ofrecen un contrato de trabajo completo a sus repartidores y conductores, la columna vertebral de sus operaciones. Se les contrata para que proporcionen mano de obra y capital, pero no comparten casi ninguna de las ganancias y quedan fuera de muchas de las redes de seguridad del empleo. Ya están empezando a exigir su parte justa. Esperamos que esta tensión sea noticia en todo el mundo en este año.

“De segunda mano” es lo inteligente. Cada vez más gente estará más atenta al costo desorbitado de los nuevos teléfonos inteligentes de alta gama y al impacto climático de la fabricación de uno nuevo. La extracción de metales para fabricar los teléfonos deja una importante huella de carbono. Aunque no hay muchos datos sobre el impacto medioambiental de la producción de teléfonos inteligentes, la ONU afirma que el 80 por ciento de la huella de carbono de un teléfono inteligente proviene de la fabricación, alrededor del cuatro por ciento del transporte y el 16 por ciento del uso durante toda la vida. Para las personas concienciadas con el clima, conservar el smartphone que tienen – o incluso comprar uno ligeramente usado – Esta será una de las tendencias en 2020.

El ño 2020 nos lleva a las estrellas. Desde la carrera de los años 60, el espacio sólo ha sido accesible mediante cohetes caros y no reutilizables. Ahora, sin embargo, la industria está en auge con optimismo, ya que compañías como SpaceX han recortado los costes mediante cohetes reutilizables pioneros. El acceso menos costoso a las estrellas y la continua marcha de la Ley de Moore, que hace que la electrónica sea más pequeña y menos ávida de energía, permitirá nuevas innovaciones, como los viajes comerciales a las estaciones espaciales y a la Luna, y el lanzamiento previsto para 2020 de la banda ancha basada en el espacio a zonas no conectadas. El desarrollo trae consigo tanto grandes oportunidades como importantes desafíos normativos y comerciales. A medida que el espacio se haga cada vez más accesible, su papel en la conexión con nosotros será cada vez más importante.