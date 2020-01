Sr Atoz, el bibliotecario de Star Treck

Último habitante del planeta Sarpeidon. El Sr. Atoz y varios duplicados de sí mismo supervisaron una gran biblioteca en el atavachron, un dispositivo de portal de tiempo que permitió a los habitantes del planeta condenado viajar al pasado para escapar de su inevitable fatalidad.

El Sr. Atoz (Ian Wolfel) es el bibliotecario y encargado del dispositivo portal del tiempo Atavachron en el planeta Sarpeidon en All Our Yesterdays (Star Trek: The Original Series), el vigésimo tercer y penúltimo episodio de la tercera temporada de la serie estadounidense de televisión de ciencia ficción Star Trek .

El Sr. Atoz es descrito en el guión como “un hombre digno, casi imponente, de temprana edad, que sonríe con la mayor cordialidad“ .

El nombre de este personaje fue seleccionado para sugerir cómo se puede buscar en una biblioteca: de “A a Z”. (Enciclopedia de Star Trek). Y su frase es “Yo soy el bibliotecario. ¿Puedo ser de ayuda?”

El Sr. Atoz era un habitante del planeta Sarpeidon cuyo sol se estaba convirtiendo en supernova. Era el supervisor de una biblioteca y el atavachron, un dispositivo de portal de tiempo que usaba para transportar a los habitantes del planeta al pasado para escapar de su destrucción. Había creado réplicas de sí mismo para ayudarlo en la biblioteca.

La nave espacial Enterprise de la Federación llega al planeta Sarpeidon, cuya estrella pronto se convertirá en nova . Sorprendidos de encontrar la superficie desprovista de vida humanoide, Kirk, el Dr. McCoy y Spock bajan para investigar. Se encuentran con un último residente restante, un bibliotecario llamado Sr. Atoz que los regaña por llegar muy tarde. Consciente de la inminente destrucción, Atoz le dice a la perpleja partida de desembarco que pronto escapará para reunirse con su propia familia.