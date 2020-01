El Club de Futbol Liverpool está usando la gestión de datos de investigación durante los partidos, y los efectos son extraordinarios

Liverpool are using incredible data science during matches, and effects are extraordinary. Liverpool FC News

La ciencia de los datos va a cambiar el mundo, aportando un gran valor para la toma de decisiones de cara a los grandes retos mundiales de la ciencia, pero también para cualquier persona o actividad, “los datos son de todos y para todos”. Esta semana se ha sabido que el club de futbol Liverpool, líder en el ámbito deportivo, proporciona a Jürgen Klopp las herramientas necesarias para cambiar los partidos de fútbol a medida que se están jugando los partidos. Y los resultados están siendo sobresalientes. Ahora mismo el Liverpool es es mejor equipo de Europa.

El sábado pasado se jugaron 87 minutos de fútbol en el norte de Londres, mientras el Tottenham Hotspur de José Mourinho clamaba en la búsqueda desesperada del gol del empate. El Liverpool se adelantó en el marcador en los primeros compases del encuentro por mediación de Roberto Firmino, pero no pudo aumentar su cuenta, lo que provocó un caos en los últimos compases del partido, con el balón moviéndose rápidamente por el campo, y los Spurs desaprovecharon un par de excelentes ocasiones por mediación de Heung-min Son y Giovani Lo Celso.

Pero en un momento dado, el Liverpool logró aplacar el impulso de los Spurs. Cuando Dele Alli tomó el control del balón cerca de la línea media, el equipo de Jürgen Klopp se transformó en un bloque sólido y estrecho y dio a sus oponentes un simple ultimátum: ‘rodearnos’.

10 jugadores vestidos de rojo se habían colocado en el centro del campo, separados de atrás hacia delante y de lado a lado por un total de no más de 20 metros. No es de extrañar que la estratagema funcionara y que la contienda terminara con el Liverpool asegurando su sexta portería a cero de forma consecutiva.

Los Reds han recibido al menos siete goles menos que cualquier otro equipo de la Premier League esta temporada, y ese récord se debe a la capacidad del equipo para controlar el terreno de juego. La gran mayoría de los clubes de fútbol cuentan con departamentos de análisis de datos, pero muy pocos, si es que hay alguno, incorporan esos conocimientos en la toma de decisiones y procesos de alto nivel en la medida en que lo hace el Liverpool.

Michael Edwards, director deportivo del club, es un antiguo analista que ha trabajado anteriormente en el Portsmouth y los Spurs. Desde entonces, ha ido ascendiendo en las filas del Anfield, y su función actual se centra en atender los intereses del club a medio y largo plazo, así como en garantizar que todos los departamentos estén perfectamente alineados.

Ian Graham es el director de la división de investigación de Liverpool. El galés tiene un doctorado en física teórica y cree en la evaluación de los jugadores y de las tendencias más amplias en el deporte mediante el análisis de números sofisticados bajo la superficie. Una vez que se analizan los detalles a un nivel tan granular, se pueden hacer grandes avances, ya que los Rojos han hecho progresos específicos en lo que respecta a la comprensión de lo que se denomina control del terreno de juego. Tim Waskett, astrofísico, y Will Spearman, doctor en filosofía, son dos miembros del equipo de ciencias de la información del Liverpool. Ambos han hablado públicamente sobre el concepto de control del campo.

Waskett declaró: “El equipo rojo es el Liverpool y las áreas en rojo son los lugares a los que pueden llegar antes que los jugadores de azul. Todo se convierte en una probabilidad de gol y este valor, 1.3%, es la probabilidad de que se marque un gol con el balón en esta posición en los próximos 15 segundos”. Esta información es muy compleja pero una vez que los datos específicos se filtran y se utilizan dentro del club, los hallazgos pueden proporcionar una plataforma para que el Liverpool gane ventaja sobre los competidores que todavía no han desarrollado una conciencia.

La inclusión de datos ha cambiado el panorama de otros deportes, pero aún no ha tenido un efecto verdaderamente revolucionario en el fútbol. Hasta que llegue ese momento, el Liverpool seguirá dominando los encuentros.