MI CUARTO ESTA LLENO DE LIBROS

Mi cuarto esta lleno de libros.

Son todos mis conocidos.

Algunos de ellos son unos sabios,

os huelen al enebro de mi tierra,

Algunos me traen el hedor del océano muerto,

Oh, cómo soporta el papel todo esto?

Algunos son unos trabajadores.

Bregando duro,

Vierten las lágrimas a sus lectores.

Algunos no saben nada, y no entienden

Que el Sol tiene conciencia

Algunos están llenos de cuentos sombrios,

Algunos son predicadores y charlatanes,

Algunos son unos restos mortales,

Algunos son implacables raudales y ríos,

Algunos son sus puentes que pueden llevarte a la orilla.

Hay tantos libros en esta habitación mia!

Algunos son como un trago de vino,

Algunos son de leche del camello,

Se derriten en las manos del invitado,

Pero con un consejo pueden enderezar tu camino.

No puedo medir, ni imaginar su fuerza.

Tal vez cien mil caballos están allí escondidos,

Vertiendo al mundo su amor y su odio,

Sa alegría y su duelo…

Pero cuando sueño, a menudo solo un libro veo,

Que se está escribiendo por los ángeles en el cielo.

Tiny Shy Kbek Abdikakimulý

Traducción al castellano de

ALEXANDRA CHEVELEVA DERGACHEVA e IVAN MARTIN CEREZO