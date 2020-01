Fernandez-Llimos F, Salgado TM, Tonin FS. How many manuscripts should I peer review per year?. Pharm Pract (Granada) [Internet]. 2020Jan.15 [cited 2020Jan.17];:1804. Available from: https://pharmacypractice.org/journal/index.php/pp/article/view/1804

¿Cuántos manuscritos debo revisar por pares al año? ¿Te sientes abrumado con invitaciones a los manuscritos de revisión por pares? La publicación académica requiere que TODOS los autores actúen como revisores. Considerando un promedio de cinco autores por artículo, cada autor, en teoría, debería tener que revisar tres manuscritos por cada artículo que publiquen. Esto no parece ser un número irrazonable de manuscritos para revisar.

La revisión por pares proporciona la base para el sistema de publicaciones académicas. El sistema convencional de revisión por pares consiste en utilizar a los autores de los artículos como revisores de los manuscritos de otros colegas en un sistema basado en la colaboración. Sin embargo, los autores se quejan de un número teórico abrumador de invitaciones a la revisión por pares. Parece que los autores sienten que se les invita a revisar muchos más manuscritos de los que deberían, teniendo en cuenta su participación en el sistema de publicación académica. El elevado número de revistas científicas y la existencia de revistas depredadoras se han señalado como causas potenciales de este número excesivo de revisiones requeridas. En este editorial, se demuestra que el número de revisores requeridos para publicar un determinado número de artículos depende exclusivamente de la tasa de rechazo de las revistas y del número de revisores previstos por manuscrito. Se sugieren varias iniciativas para superar las crisis de la revisión por pares.