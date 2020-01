Sistemas de código abierto: hacia prácticas robustas

Federico, B., C. Roberto Di, et al. (2017). [e-Book] Open Source Systems: Towards Robust Practices 13th IFIP WG 2.13 International Conference, OSS 2017, Buenos Aires, Argentina, May 22-23, 2017, Proceedings, Springer.

Este libro constituye el acta de referencia de la 13ª Conferencia Internacional sobre Sistemas de Código Abierto, OSS 2017, celebrada en Buenos Aires, Argentina, en mayo de 2017, en la que se examinaron detenidamente los 16 documentos completos revisados y los 3 documentos breves presentados, que fueron seleccionados entre 32 propuestas. Las ponencias abarcan una amplia gama de temas relacionados con el software libre, gratuito y de código abierto (FLOSS), entre los que se incluyen: licencias, estrategias y prácticas; estudios de casos; proyectos, comunicación y participación; herramientas; y gestión, desarrollo y evaluación de proyectos.