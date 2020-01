La historia de Jennifer. Historias de amor reales en bibliotecas

“Jennifer’s Story”. de: Madeleine Lefebvre. “The Romance of Libraries”. New York: Scarecrow Press, 2019

En septiembre de 1989, estaba en mi año de graduación en San Francisco Javier. Como en la mayoría de las universidades, ir a la biblioteca era el deporte de moda. Chicas vestidos para ir allí, como si fueran a salir de fiesta o a un club. Pero ahí no es donde conocí a Brad. No, lo vi en el campo de rugby y en la actual sala de lectura de publicaciones periódicas. Estaba leyendo vorazmente un montón de periódicos y revistas, la mayoría no relevantes para su campo de estudio. Pronto empezamos a salir y nos encontrábamos a menudo delante del biblioteca después de las clases, tomabamos direcciones opuestas para poder estudiar y luego nos reunimos cuando cerraba la biblioteca para volver a casa.

Después de la graduación nos mudamos a Halifax. Empecé a trabajar en el Killam Library (en la Universidad de Dalhousie) como catalogadora. Brad trabajaba en un club nocturno muy concurrido y por eso nuestros horarios opuestos no nos permitían mucho tiempo juntos. Pero todos los días Brad me esperaba con una sonrisa en la cara, -por supuesto-, en la sala de lectura de la biblioteca.

Nos casamos en 1995 y emigramos al norte de Maine, para que Brad pudiera completar sus estudios de grado. Ahora los papeles se invirtieron y soy yo quien esperó a Brad en la biblioteca, llenaba mis días leyendo, haciendo de voluntaria en la búsqueda bases de datos, y ayudando a Brud con su investigación. En 2004, las cosas son muy diferentes de nuevo. Soy bibliotecaria en la Universidad de Acadia y Brad es profesor, pero no nos encontrarás a ninguno de los dos dando vueltas por la biblioteca de la universidad en nuestro tiempo libre. Ahora asistimos a Tiny Tales y no estamos leyendo tantos artículos de revistas, sino que estamos leyendonos en voz alta “The Critter”, Robert Munsch, y “Captain Underpants”.