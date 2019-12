7 Tendencias tecnológicas que tienen el potencial de transformar radicalmente la forma en que vivimos en 2020

Saifi, Rahis. 7 Technological Trends to Watch For in 2020. Socialnomics 2019

Ver completo

Vivimos en una era de tecnología y estamos rodeados de sus numerosas aplicaciones. Partiendo de los desarrollos en robótica y robots de chat basados en IA hasta el muy admirado sistema de entrega de un día por parte de las empresas de comercio electrónico a sus clientes y el creciente uso de la búsqueda por voz en todo el mundo, dependemos de múltiples tecnologías para nuestras necesidades diarias. Por ejemplo, Amazon, que ofrece entrega en un día a sus socios Prime, se convirtió en un segmento minorista con un valor de 1.800 millones de dólares en 2017 sólo en los EE.UU. y se proyecta que lo llevará a unos 40.000 millones de dólares para finales de 2022. Esto es un testimonio del desarrollo en su mejor momento.

Cada vez más empresas han comenzado a desplegar bots de chat en los últimos años y este movimiento ha sido muy bien recibido por sus clientes que, antes, no tenían otra opción que llamar y discutir el más pequeño de sus problemas.

A medida que finaliza el año 2019, es hora de pensar en el futuro y hablar de las grandes tendencias basadas en la tecnología que vamos a ver en nuestra vida diaria en 2020.

Comercio Móvil

Desde que se lanzaron los smartphones, el comercio móvil se ha convertido en una parte importante de la vida personal y profesional. La gente tiene acceso a casi todo en sus teléfonos inteligentes, ya sea para hacer compras en línea desde la comodidad de su hogar, pagar una factura Wi-Fi o comprar sus comestibles semanales. Pueden realizar pagos a la velocidad de un abrir y cerrar de ojos a través de aplicaciones móviles intuitivas como Apple Pay, Google Pay, etc. La vida se ha vuelto mucho más sencilla para muchos que usan Alipay y aplicaciones de mensajería como WeChat para pagos de casi todo.

Red móvil 5G

Probablemente ya estás usando o al menos has oído hablar de la red de alta velocidad basada en 5G que ofrece servicios de Internet a toda velocidad. Este es un indicador de que en el futuro podrá esperar servicios más eficientes. Luego está el tema de “lo que la 5G podría afectar a tu cuerpo” que ha sido objeto de preocupaciones aparentemente infundadas. Sin embargo, es cierto que ese mayor ancho de banda va a proporcionar servicios de Internet mucho más rápidos después de una simple configuración. El sistema 5G también va a ofrecer instalaciones como aviones teledirigidos para entregas a domicilio y cabinas sin conductor, que pueden conectarse y comunicarse con otros dispositivos similares en las inmediaciones a velocidades imprevistas.

La IA como servicio

Una combinación del modelo de negocio SaaS y los muy apreciados servicios de IA han ayudado enormemente a llevar la IA a las masas, sin incrementar precios. Hoy en día, la IA ha alcanzado niveles avanzados en algunas áreas, mientras que está rezagada en otras, como el reconocimiento de voz. AI en algunas áreas también ha estado ofreciendo servicios como cargas de trabajo de GPU de procesos intensivos. Compañías multinacionales como Google, Microsoft y Amazon ya han comenzado a ofrecer cursos como aprendizaje automático y otros materiales de capacitación. En 2020, podemos esperar una proliferación en esta misma área y se pondrán a disposición de los usuarios finales otras suscripciones específicas basadas en la IA.

Análisis de datos

Hoy en día, disponemos de varias herramientas basadas en web y aplicaciones para medir el rendimiento de un sitio web, un sitio móvil y aplicaciones para teléfonos inteligentes. Podemos comprobar e implementar eficientemente diferentes pasos para atender a diferentes audiencias, alimentándolos con contenido en forma de texto y vídeo a su satisfacción. Al tener los datos en tiempo real disponibles en estas plataformas, también podemos experimentar con qué forma del contenido es mejor para un sitio web o una aplicación. Con el fin de mantener y retener al público objetivo, podemos realizar los cambios necesarios, siempre que sea necesario, según los datos proporcionados por estas plataformas. Según la creencia popular en la era de la tecnología, los datos nunca mienten.

Crecimiento tecnológico en el mercado medio

Cada vez que hablamos del crecimiento o de las repercusiones en el sector tecnológico mundial, terminamos hablando de los gigantes de la tecnología que tienen sus respectivos papeles que desempeñar. Lo que está cambiando es el nivel de sus intereses en la mediana empresa y si tiene o no potencial de crecimiento.

El declive de las descargas de aplicaciones

Mientras que las empresas tienen sus aplicaciones disponibles para descargar en múltiples tiendas de aplicaciones, tener que buscar una aplicación relevante y descargar es un poco difícil para los usuarios finales. Dado que existen múltiples plataformas de descarga de aplicaciones basadas en la nube, la inversión en una sola no sirve para este propósito. Por otro lado, la creación de aplicaciones basadas en la web es mucho más útil y rentable al mismo tiempo. Sin embargo, con múltiples opciones para cada servicio, la cuota de mercado de cada aplicación se reduce considerablemente.

Cryptomonedas en alza

Con el paso de los años, muchas criptocurrencies han entrado en existencia y se han vuelto obsoletas con el paso de los años, pero Bitcoin ciertamente ha dominado el mercado desde el principio. Bitcoin posee alrededor del 69% del mercado y eso también después de caer hasta un 35% en enero de 2018. En los últimos meses, el aumento de los precios ha planteado múltiples cuestiones como si Bitcoin sería una nueva forma de oro digital. Para 2020, es probable que la tecnología de cadenas de bloques que comenzó con Bitcoin tenga sus aplicaciones en sectores como la sanidad, la propiedad intelectual y la gestión de activos. Sin embargo, aún está por ver si Bitcoin y Blockchain transformarán colectivamente la forma en que todos vivimos.

Conclusión

Las tecnologías emergentes y sus aplicaciones tienen el potencial de transformar radicalmente la forma en que vivimos. La lista de tendencias tecnológicas que hemos discutido anteriormente no está completa, ya que los desarrollos están en curso. Sin duda, podemos esperar que 2020 sea un año lleno de revoluciones basadas en la tecnología.