El bibliotecario salmantino Jesús Alonso Regalado ganador del premio I Love My Librarian 2019 de la ALA

El bibliotecario salmantino Jesús Alonso Regalado, es el ganador de uno de los premios I Love My Librarian otorgado por la Asociación Americana de Bibliotecas (ALA) y votado por los propios usuarios para reconocer las buenas prácticas y el buen hacer de los profesionales de la biblioteca.

Jesús Alonso Regalado es bibliotecario temático de Department of History, the Department of Latin American, Caribbean and Latina/o Studies, (LACS) y del Department of Languages, Literatures and Cultures (LLC) en Albany, SUNY de Estados Unidos. Estudió Filología Hispánica y Documentación en la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Sólo 10 bibliotecarios de Estados Unidos reciben hoy el premio I Love My Librarian Award 2019. Él es reconocido por su liderazgo e impacto en la vida de los estudiantes y profesores.

El Premio I Love My Librarian alienta a los usuarios de la biblioteca a reconocer los logros de bibliotecarios excepcionales públicos, escolares, universitarios, comunitarios o universitarios. Cada año se seleccionan 10 bibliotecarios. Cada bibliotecario recibe un premio en efectivo de 5,000 dólares, una placa y un estipendio de viaje para asistir a una ceremonia de reconocimiento y recepción en su honor, que este año será en Filadelfia.

Cada nominado debe ser un bibliotecario con una maestría de un programa acreditado por la American Library Association en estudios de bibliotecas e información. Además, los nominados deben estar trabajando actualmente en los Estados Unidos en una biblioteca pública, una biblioteca en un colegio o universidad acreditada de dos o cuatro años o en una escuela acreditada K-12.

Jesús Alonso-Regalado, fue nominado por los profesores Alejandra Bronfman e Ilka Kressner que destacaron que como bibliotecario del Department of History, the Department of Latin American, Caribbean and Latina/o Studies, (LACS) y del Department of Languages, Literatures and Cultures (LLC), participa activamente en los cursos de métodos básicos para estudiantes de pregrado y postgrado y ayuda a todos los profesores a conseguir materiales para la enseñanza y la investigación. También ayuda a todos en la gestión de sus presencias en línea y en el manejo de bases de datos bibliográficas. Anima a los profesores a desarrollar una “lista de deseos” de colecciones de fuentes primarias, y luego busca esas colecciones a medida que se dispone de fondos.

Los nominadores destacaron que Jesús Alonso-Regalado apoya la enseñanza y el aprendizaje a través de la información de alfabetización y su compromiso con el Acceso Abierto. El dedica su tiempo libremente mientras sirve como un salvavidas para los estudiantes que luchan con las grandes cantidades de información digital e impresa disponible en la biblioteca y en línea. A través de su programa “Bibliotecario con un café con leche“, Jesús Alonso-Regalado trabaja con los estudiantes para identificar los recursos de investigación y les enseña un valor incalculable. Jesús trabaja con los estudiantes para identificar los recursos de investigación y les enseña un valor incalculable. habilidades de investigación con un café. También trabaja para asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a los libros de texto. y otra información independientemente de su capacidad de pago.

El profesorado también se beneficia de su pasión por crear una conexión entre las fuentes de información y la los usuarios finales. Alonso-Regalado ayuda en los programas de investigación del profesorado a través de sus habilidades de referencia excepcionales y amplios conocimientos de los medios de comunicación en francés y español. También aboga por fondos para de las colecciones, incluyendo los esfuerzos para comprar una variedad de colecciones de películas después de que el la universidad perdió el acceso a más de 5.000 películas tras cancelar su servicio de streaming.

Jesús también es el responsable de custodiar los diarios del escritor Gonzalo Torrente Ballester (1910-1999) que incluyen reflexiones políticas y que el novelista donó en 1967 cuando ejerció de profesor en la la Universidad de Albany.

