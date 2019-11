Wikipedia integra vistas previas de libros digitales para ayudar a verificar citas

Internet Archive y Wikipedia se unen para ayudar a los usuarios a verificar las citas mostrando la vista previa del libro citado, lo que facilita encontrar y verificar esas fuentes de texto tradicionales en línea. Internet Archive ya ha convertido 130.000 referencias de libros en Wikipedia en enlaces a 50,000 libros digitalizados.

Por ejemplo, el artículo de Wikipedia sobre Martin Luther King, Jr cita el libro To Redeem the Soul of America, de Adam Fairclough. Esa cita ahora enlaza directamente con la página 299 dentro de la versión digital del libro proporcionada por Internet Archive. Hay 66 libros citados y vinculados en ese artículo solo.

Los lectores pueden ver un par de páginas para obtener una vista previa del libro y, si quieren leer más, pueden tomar prestada la copia digital utilizando préstamos digitales controlados de una manera similar a cómo toman prestados libros físicos de su biblioteca local.