Estado de los datos abiertos: historias y horizontes

Tim Davies, Stephen B. Walker, Mor Rubinstein, and Fernando Perini (ed.). The State of Open Data: Histories and Horizons. African Minds, IDRC, 2019

En la década desde que los datos abiertos irrumpieron por primera vez en el escenario mundial, miles de programas y proyectos de todo el mundo han trabajado para abrir los datos y utilizarlos para abordar una miríada de desafíos sociales y económicos. Mientras tanto, las cuestiones relacionadas con los derechos de los datos y la privacidad han pasado a ocupar un lugar central en el discurso público y político.

A medida que el movimiento de datos abiertos entra en una nueva fase de su evolución, pasando a centrarse en problemas del mundo real e integrar el pensamiento de datos abiertos en otras comunidades de práctica existentes o emergentes, aún quedan grandes cuestiones por resolver. ¿Cómo responderán las iniciativas de datos abiertos a las nuevas preocupaciones sobre privacidad, inclusión e inteligencia artificial? ¿Y qué podemos aprender de la última década para lograr un impacto donde más se necesita? El Estado de los datos abiertos reúne a más de 60 autores de todo el mundo para abordar estas cuestiones y hacer un balance de los progresos reales realizados hasta la fecha en todos los sectores y en todo el mundo, descubriendo las cuestiones que determinarán el futuro de los datos abiertos en los años venideros.