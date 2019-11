Técnicas para la gestión electrónica de recursos: TÉRMINOS y la transición a la apertura

Emery, J., Stone, G., & McCracken, P. (2020). Techniques for Electronic Resource Management: Terms and the Transition to Open. Chicago: American Library Association. 10.15760/lib-01

Las crecientes opciones de acceso abierto (OA), la presión de los precios de Big Deal, los modelos de compra de libros electrónicos fluidos y la necesidad de una evaluación continua. Más que nunca, se necesita un marco pragmático para administrar los muchos detalles que presentan los materiales en línea. TÉRMINOS —Técnicas para sistemas electrónicos de administración de recursos— le dieron uno. Ahora sus creadores, incorporando cinco años de notas y aportes de muchas voces en el campo, han actualizado su influyente modelo de ciclo de vida. En seis secciones, recorrerá la selección, adquisición y licencia, implementación, resolución de problemas, evaluación y preservación y sostenibilidad. Al ofrecer orientación específica sobre cuestiones básicas y complejas, los temas de este libro incluyen