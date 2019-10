Un perfil crítico, de clase y cualitativo de la comunidad para analizar las necesidades de información de la comunidad, y los proveedores

Muela-Meza, Zapopan M . This is Broomhall, Sheffield, UK: A Critical, class & qualitative community profiling to analyse community information needs, and providers., CreateSpace an Amazon.com Company, 2016

Texto completo

El autor de este libro, This is Broomhall, Sheffield, UK: A Critical, Class & Community Profiling to Analyse Community Information Needs and Provision (Esto es Broomhall, Sheffield, Reino Unido: Un perfil crítico, de clase y de comunidad para analizar las necesidades y la provisión de información de la comunidad), el Dr. Zapopan Muela (MÉXICO), obtuvo su doctorado en la Universidad de Sheffield (Reino Unido, 2010). Este libro es el auténtico formato monográfico de la tesis doctoral del autor titulada: Community Profiling to Analyse Community Information Needs and Provision: Percepciones de los residentes de Broomhall, Sheffield, Reino Unido, de que se puede descargar el texto completo y de forma gratuita a través de sus repositorios de autoarchivo de acceso abierto E-LIS y UANL, o de un pago por acceso a través de la Biblioteca Británica, con Document Supply DRT 527209, UIN: BLL01015935892, o a través de la Biblioteca de la Universidad de Sheffield, con ID de registro: 21176803160001441. También se publica en forma de monografía para llegar a los lectores que prefieren este formato.