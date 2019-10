Directrices para la accesibilidad y el diseño universal de un makerspace

Making a Makerspace? Guidelines for Accessibility and Universal Design. Washington: University of Washington, College of Engineering, 2015

Diferentes departamentos de ingeniería, bibliotecas y universidades están lanzando nuevas iniciativas para crear espacios de creación, espacios físicos donde los estudiantes, el profesorado y la comunidad en general puedan reunirse y compartir recursos y conocimientos, trabajar en proyectos, establecer redes y construir. Al crear estos espacios innovadores, se deben aplicar principios de diseño universal para asegurar que los espacios, las herramientas y la comunidad sean accesibles al mayor número posible de personas.

El diseño universal fomenta el diseño de espacios, productos y procesos no sólo para el usuario medio, sino también para personas con una amplia gama de habilidades, edades, niveles de lectura, estilos de aprendizaje, idiomas, culturas y otras características. Los makerspaces fomentan la innovación, y garantiza que personas de todos los orígenes y habilidades puedan contribuir activamente al proceso de diseño. Apoya los principios por un diseño participativo en el que individuos de diversos orígenes aporten sus experiencias y perspectivas únicas al proceso de diseño. Este documento describe las directrices, preguntas y mejores prácticas a tener en cuenta al crear, modernizar o mantener espacios de fabricación.