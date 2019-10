¿Por qué es importante la alfabetización digital para las personas mayores?

Why is digital literacy important for elderly?

16 Sep 2019

Neetu Chandra Sharma

Con la informatización o digitalización de casi todos los servicios e instalaciones básicas, la alfabetización digital se ha convertido en una necesidad de la hora, especialmente para la población anciana vulnerable. “En la era actual de la tecnología en constante cambio, las personas mayores a menudo se quedan atrás, ya que no pueden seguir el ritmo acelerado. Esto a menudo los lleva a estar aislados socialmente.

“Existen muchos usos y beneficios de la alfabetización digital, pero las personas analfabetas digitales, en particular las personas mayores (mayores de 55 años), encuentran muy difícil manejar / operar sus teléfonos inteligentes. En nuestro país, la mayoría de las personas mayores no tienen conocimientos de informática, ya que nunca han adquirido conocimientos de informática”, dijo Himanshu Rath, presidente de la Fundación Agewell, una ONG que trabaja por el bienestar y el empoderamiento de las personas mayores.

Los ordenadores siguen siendo algo extraño para la mayoría de ellos y tratan de escapar de la tecnología informática. Aunque la mayoría de las personas mayores están ansiosas por aprender lo básico sobre teléfonos inteligentes, ordenadores y otros aparatos modernos, difícilmente reciben apoyo de sus familiares, parientes o de la sociedad, debido, entre otros factores, al ajetreado estilo de vida de las generaciones más jóvenes.

Los estudios han demostrado que la alfabetización digital puede ser una gran ayuda para las personas mayores, en particular para las que viven solas, viven lejos de sus hijos o nietos, tienen limitaciones de movilidad y desean vivir de forma independiente en la vejez. No sólo hace que su vida sea más tranquila, cómoda y fácil, sino que también los mantiene en la corriente principal de la sociedad. En el estudio también se observó que las personas de edad tienen un gran deseo de mantenerse conectadas con el nuevo orden mundial, regido por Internet y la tecnología de la información.

Sin embargo, según una encuesta de la Fundación Agewell, aproximadamente el 85,8% de los encuestados eran analfabetos digitales e informáticos. De esta cifra, el 76,5% eran hombres mayores y el 95% mujeres mayores.

El espacio digital está ganando ritmo en el país y el uso de los pagos digitales está en continuo aumento. Según la India Brand Equity Foundation (IBEF), un fondo fiduciario establecido por el Departamento de Comercio del Ministerio de Comercio e Industria, impulsado por políticas reguladoras progresistas y un mayor uso de Internet móvil, el sector de pagos indio está atravesando una fase de transformación.

Según el último informe del IBEF, el sector de pagos digitales está ganando impulso y se prevé que crezca a un ritmo exponencial del 81% de los actuales usuarios de pagos digitales que prefieren el medio a otros métodos de pago no monetarios como los cheques o las letras de cambio a la vista.

Sin embargo, no hay programas dedicados a la alfabetización digital para personas mayores, ONG como la fundación Agewell y HelpAge India están llevando a cabo programas de este tipo, cuya aceptación es realmente impresionante, ya que Agewell ya ha capacitado a más de 35.000 personas mayores en los últimos cuatro años.

HelpAge y Agewell Foundation también conectan a las personas mayores a través de las redes sociales y les enseñan a usar Skype, WhatsApp, la búsqueda en Google, book cabs, buscar en YouTube, abrir cuentas de Facebook conectándolas con viejos amigos, familiares y amigos.

“Les abre un nuevo mundo de compromiso y les proporciona una fuente de noticias, entretenimiento y les conecta con el mundo exterior, además de hacerles la vida más fácil. A menudo sus propios hijos o nietos no tienen el tiempo o en algunos casos no tienen la paciencia para enseñarles, estos talleres digitales se convierten en su ventana a la independencia y ayudan a construir su confianza en sí mismos y a mejorar su calidad de vida”, dijo Sharma.

Según un informe de las Naciones Unidas, se prevé que la proporción de personas de edad, de 60 años o más, en la población de la India aumentará hasta casi el 20% en 2050.