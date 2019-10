Plan de evaluación de makerspaces en bibliotecas académicas

The Foundry en University of Texas

The Foundry es un espacio de creación interdisciplinario ubicado en la Biblioteca de Bellas Artes (FAL) del Sistema de la Biblioteca de la Universidad de Texas (UTL) en el otoño de 2016. El espacio fue creado en asociación con la Escuela Superior de Bellas Artes con el objetivo principal de propiciar el proceso creativo y práctico accesible a cualquier estudiante, personal o miembro de la facultad de UT. Hasta la fecha, The Foundry es el único espacio de fabricación en el campus que está abierto a cualquier estudiante, personal o miembro de la facultad, independientemente de su afiliación departamental.

El espacio de aproximadamente 4,000 pies cuadrados proporciona acceso a impresoras 3D, una cortadora láser, una cortadora de textiles y una máquina de coser. una impresora/cortadora de gran formato, una pantalla de vídeo, auriculares de realidad virtual (RV), un escáner 3D y un estudio de grabación. Hay dos personas a tiempo completo que apoyan el espacio: un bibliotecario profesional y una persona de apoyo a los medios de comunicación. técnico. También hay un gran grupo de personal estudiantil que proporciona cobertura y asistencia a los clientes en el espacio como mentores.

La evaluación institucional en la Universidad de Texas se lleva a cabo a través de un “Marco de Mejora Continua” a través del cual las unidades operativas del campus escriben e implementan planes de evaluación anuales compuestos de objetivos alineados, resultados, estrategias para lograr los resultados, métodos de evaluación y objetivos de logro. Alrededor de la época en que se estaba diseñando y construyendo The Foundry, las Bibliotecas de la Universidad de Texas comenzaron a participar en este marco de evaluación institucional basado en los resultados de todo el campus. Naturalmente, el marco se utilizó para guiar la evaluación inicial del espacio de fabricación. El personal de The Foundry comenzó con una declaración de misión, luego diseñó metas y resultados que apoyarían la misión de la unidad y se alinearían con las misiones de la UTL y de toda la institución.

The Foundry continuará monitoreando recogiendo datos del uso demográfico y espacial específico. Esto es clave para hacer avanzar la misión de The Foundry con el objetivo de reducir las barreras al acceso al espacio de fabricación, y para crear y mantener un entorno de aprendizaje diverso e inclusivo. Medidas de entrada y salida seguirá utilizándose según sea necesario analizando holísticamente tanto los datos de uso diario como los datos a nivel de población.

Hay poca literatura en torno a los procesos de evaluación de makerspaces en bibliotecas universitarias. Este documento contribuye a esbozar las oportunidades y los desafíos que ofrece la aproximación a makerspace a través de un marco basado en los resultados. A medida que los espacios de fabricación continúan proliferando dentro de la comunidad académica. sería conveniente disponer de documentos que recojan las mejores prácticas en la evolución para discutir el uso y la eficacia de métodos específicos y métricas para la alineación de valores y la toma de decisiones operativas