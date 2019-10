(Des)teorizar la ciencia ciudadana: Investigación de teorías aplicadas a los estudios de ciencia ciudadana

Hajibayova, L. “(Un)theorizing citizen science: Investigation of theories applied to citizen science studies” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 0, n. 0: pp.: https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24308

Este estudio propone que el ritmo actual de la investigación científica ciudadana, potenciada por los ciudadanos comunes y corrientes, así como los recursos tecnológicos, proporcionen pruebas sólidas que justifiquen un mayor desarrollo de la ciencia ciudadana como una disciplina única que puede fortalecer y democratizar la investigación científica.

El artículo ofrece un análisis de las teorías y metodologías que se han aplicado en la investigación de la ciencia ciudadana. Sugiere una contribución significativa de la ciencia ciudadana a diversas disciplinas, así como a la educación científica en general, la alfabetización y el desarrollo. Una sólida base teórica de la investigación sobre científica ciudadana, junto con la aplicación de teorías emergentes pertinentes a diversos procesos asociados con la investigación y el descubrimiento científicos, sugiere los rasgos disciplinarios y las contribuciones únicas.