Advancing Literacy With Large Print. Results from a nationwide study about the efficacy of large print books on student reading skills and mindsets. Thorndike Press de Gale, 2019

Texto completo

¿Crees que los libros con letras grandes son sólo para adultos? Piénsalo de nuevo. Una nueva investigación publicada hoy por Thorndike Press de Gale, una compañía de Cengage, muestra que los estudiantes en los grados 3-12 que leen libros con letras grandes desarrollaron habilidades de lectura más fuertes, se sintieron más cómodos leyendo y adoptaron nuevas y positivas mentalidades de lectura.