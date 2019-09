“Más que una biblioteca”: Bibliotecas públicas en la ciudad inteligente

Leorke, D., D. Wyatt, et al. ““More than just a library”: Public libraries in the ‘smart city’.” City, Culture and Society vol. 15, n. (2018). pp. 37-44. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877916617301303

Texto completo

La transformación de la biblioteca pública contemporánea puede entenderse de manera útil situándola en el contexto de la visión urbana impulsada por la tecnología de la `ciudad inteligente’.Se analiza esto a través de un enfoque en el reciente desarrollo de una biblioteca pública en Australia, donde una nueva biblioteca de alto perfil se presenta como una inversión en estrategias digitales más amplias y de “ciudad inteligente” de la ciudad. Al analizar el entrelazamiento de la biblioteca con las visiones digitales de esta ciudad, el estudio de caso revela los impactos desiguales y a menudo contradictorios que caracterizan a la economía digital.

La articulación de una agenda liderada por la tecnología con escenarios de gobernabilidad ha producido tensiones institucionales que van al centro del papel de la biblioteca en la vida pública, llevando a considerar cómo las bibliotecas podrían servir mejor a una gama de públicos y necesidades que cambian rápidamente y compiten entre sí. Concluyendo que si bien las bibliotecas se han visto obligadas a realizar ciertos cambios, también han desarrollado respuestas proactivas a las nuevas tecnologías. Los esfuerzos para reinventarse a sí mismas como “centros”, “espacios de creación” y centros comunitarios compartidos que ofrecen espacios enriquecidos para la reunión social, el aprendizaje específico y nuevas formas de producción creativa, incluidas la actividad empresarial y la innovación, son estrategias para mantener y ampliar el cometido tradicional de la biblioteca pública. Sin embargo, estas transformaciones no se reconocen adecuadamente dentro de las estructuras a través de las cuales se evalúan y financian las bibliotecas, lo que las hace vulnerables a futuras agendas gubernamentales.