Joquetta Johnson “Lyrics as Literature: Using Hip-Hop to Amplify Student Voice and Social Justice.” American Libraries, 2019

Dónde se superponen la música y la literatura? La bibliotecaria de secundaria de Randallstown (Maryland), Joquetta Johnson abordó esta pregunta cuando presentó su proyecto de investigación, “Letras como literatura: uso del hip-hop para amplificar la voz de los estudiantes y la justicia social”.

Argumentó que las letras, incluido el hip-hop y el rap, deben ser vistos y enseñados como literatura y ventanas a la historia. Señaló “Blood on the Leaves” de Kanye West, una canción inspirada en “Strange Fruit” de Billie Holiday, que fue extraída de un poema de Lewis Allan en protesta por el linchamiento de los afroamericanos.

Cuando le proporcionó al público una serie de versos, la mayoría no pudo identificar si fueron escritos por artistas modernos de hip-hop o William Shakespeare.

Extraños frutos colgando de los álamos Sangre en las hojas Sólo necesito despejar mi mente ahora. Ha estado corriendo desde el verano. Ahora estoy manteniendo el verano. Y todo lo que quiero es lo que no puedo comprar ahora. Porque no tengo el dinero encima ahora mismo. Y te dije que esperaras Sí, te dije que esperaras. Así que voy a necesitar un poco más de tiempo ahora.

“Blood on the Leaves” de Kanye West