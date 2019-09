Retos de la evaluación de un makerspaces en una biblioteca

Cun, A. and S. Abramovich “The challenge of assessment for library Makerspaces” Proceedings of the Association for Information Science and Technology vol. 55, n. 1 (2018). pp. 781-782. https://doi.org/10.1002/pra2.2018.14505501114

Texto completo

El interés en la cultura maker ha llevado a un aumento de los espacios de creación en los Estados Unidos a través de una variedad de organizaciones educativas. Con la incorporación de los makerspaces a las bibliotecas públicas, los usuarios tienen nuevas oportunidades para aprender y crear a través del juego, la exploración y la creación utilizando herramientas de vanguardia como la realidad virtual y las impresoras 3D. Sin embargo, a medida que aumenta el número de espacios de creación de bibliotecas, también lo hacen los desafíos asociados con el apoyo a su potencial de aprendizaje. En particular, no existen medios ampliamente aceptados para evaluar el aprendizaje en los espacios de creación de bibliotecas. Este estudio analiza el uso de un makerspace a través de un marco teórico basado en la investigación de evaluación. Los resultados fueron: (1) categorías de participantes en el makerspace de la biblioteca y sus necesidades de evaluación, incluidas las necesidades de evaluación de los bibliotecarios; (2) herramientas de evaluación que pueden abordar las necesidades de aprendizaje de los diferentes usuarios, bibliotecarios y otras partes interesadas; y (3) implicaciones de diseño para las herramientas de evaluación en el makerspaces de la biblioteca.