Extensiones del navegador para acceder a documentos de acceso abierto

A comparison of 6 Access Broker browser extensions Lean Library, Kopernio, Anywhere Access, Libkey Nomad & more

Ver completo

Tabla de comparación está disponible como Google Docs

Hay varias extensiones de navegador que ayudan a dirigir a los usuarios al contenido de texto completo , tanto las versiones de acceso abierto como las disponibles a través de una suscripción institucional. Puede ser un buen momento para hacer una comparación técnica de las alternativas disponibles en el mercado.

De los 6, el botón Google Scholar y Lazy Scholar son gratuitos. Mientras que el resto están disponibles mediante suscripción. Kopernio también es actualmente gratuito pero tiene una versión premium.

Otras extensiones como Unpaywall , Open Access Button o las extensiones de navegador CORE Discovery se centran solo en artículos de lectura gratuita y no dirigen a los usuarios a versiones de acceso institucional, que es el tema de interés aquí.