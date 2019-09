Relación entre los makerspaces y la alfabetización informacional

Mann, Leah. Information Literacy and Instruction: Making a Place for Makerspaces in Information Literacy Reference & User Services Quarterly. Vol 58, No 2 (2018)

En los últimos años, muchas bibliotecas han experimentado con la idea de crear espacios de fabricación en sus instalaciones. Los espacios de creación de bibliotecas ofrecen a los usuarios la oportunidad de experimentar no sólo con diferentes tecnologías, sino también con diferentes formas de pensar. En esta columna, Leah Mann explora la relación entre la fabricación y la alfabetización informativa y describe cómo los bibliotecarios pueden utilizar los espacios de fabricación para crear oportunidades pedagógicas únicas para desarrollar habilidades prácticas del mundo real, desarrollar habilidades para resolver problemas y mejorar la transferencia de conocimientos. Explica cómo el movimiento maker puede afecta a todo tipo de bibliotecas.