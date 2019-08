Varias revistas depredadoras utilizan los logotipos de otros grupos editoriales para fingir legitimidad

International Organization of Scientific Research (IOSR)

Según informa scholarlyoa, uno de los trucos que utilizan las editoriales fraudulentas que publican falsas revistas de acceso abierto como la editorial india International Organization of Scientific Research (IOSR) es poner los logotipos de organizaciones legítimas en su página principal para convencer a los autores.

Hay cuatro imágenes de logotipos que destellan en su web cada pocos segundos. Arriba se ve el logotipo de HOLLIS-Harvard Libraries, con el símbolo Veritas de Harvard. Otros incluyen un logotipo de la NASA y un logotipo de la OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association) (aunque este editor no es miembro). El editor, con sede en Nueva Delhi, tiene mucha información falsa y engañosa en su página web. Además, las 14 revistas de la editorial tienen exactamente el mismo consejo editorial, aunque cubren temas muy dispares.

El editor cobra $75 por cada trabajo aceptado, pero también requiere que los autores firmen la cesión de los derechos de autor. Además el editor afirma que todas sus revistas tienen una alta tasa de rechazo. Un ejemplo es la revista IOSR Journal of Humanities and Social Science, informa que tiene una tasa de aceptación del 12,58%. En la página principal de cada revista aparece un editor en jefe, pero sin ninguna afiliación institucional. Lo que induce a pensar que no son reales. El editor también tiene una propiedad web de marca separada llamada IOSR Xplore. Es un intento de copiar el marketing detrás del conocido sitio web de IEEE Xplore.

Todos estos indicios hacen pensar que IOSR es una editorial muy cuestionable que los estudiosos deberían evitar. Utiliza los logotipos de otros, tiene falsos consejos editoriales y editores, y proporciona información falsa y engañosa en su sitio web.