“Lisa Librarian” canción de grupo Velocity Girl

Velocity Girl era una banda de rock indie americano formada en 1989 en College Park, Maryland, aunque generalmente se la conocía como una banda del área de Washington, DC. La banda editó tres álbumes antes de separarse en 1996.

La canción “Lisa Librarian” (Lisa, la bibliotecaria” del disco “Copacetic” de Velocity Girl publicado en 1993. El amor por la bibliotecaria es un tema muy propio de tantas canciones, en el tema le dice a Lisa, que la desea ver para hablar en un sitio tan tranquilo como su trabajo.

LETRA

Sabes que entre nosotros

siempre estará en esta tierra

Me gustaría decirte algo.

Pero primero tengo que pensar en algo.

Trato de verte

tratas de saber que esto es verdad

y he decidido

Quiero saber exactamente cómo te sientes.

me duele tanto

oh el sueño se ha hecho realidad

¿estás seguro de que eres tú?

No deberías decirlo Lisa.

díselo a los otros chicos

Sólo me preocupo por el bebé.

sobre los otros chicos y chicas

Oh, quiero verte.

quiero visitarte en el trabajo

todo está tranquilo

Hay tanto silencio en tu trabajo