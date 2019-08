El amor en la biblioteca de la canción de Camera Obscura

“French Navy” de Camera Obscura

Camera Obscura, tal como se describe en la canción French Navy, de su LP 2009 My Maudlin Career. Sentado en la biblioteca. Buscando algo de inspiración. De repente! Surge un flechazo. El amor! No podemos garantizar que encuentres el amor en una biblioteca, Pero ¿qué mejor lugar para conocer gente que las bibliotecas?.

Letra

Pasó una semana en una biblioteca polvorienta

Esperando que unas palabras me salten encima

Nos encontramos por una casualidad del destino

Tu eras una marina francesa, yo su compañero marinero.

Nos conocimos bajo la luna en un lago plateado.

Viniste a mi

Dijiste, quiero que te quedes.

Tu con sus restricciones alimenticias

Dijiste que me amabas con plena convicción.

Estaba esperando a que me cayera un rayo

Esperando a alguien excitante

Como tú.

Oh, las cosa que haces

Me haces reir

Con las cosas que haces (lo haces, lo haces, lo haces)

Quería controlarlo

Pero el amor, no podía resistirlo

Quería controlarlo

Pero el amor, no podía resistirlo.

Seré criticado por prestar mi arte

Me criticaron por dejar que me rompieras el corazón

¿Por qué iba a soportar las miradas decepcionadas

Soy completamente maduro, pero estoy totalmente enganchado.

Ooh, con tus miradas,

lazos tiernos

Ooh, con las miradas, las miradas, las miradas

Quería controlarlo

Pero el amor, no podía resistirlo

Quería controlarlo

Pero el amor, no podía resistirlo.

Las relaciones eran algo que solía hacer

Convénceme de que son mejores para mí y para usted

Nos encontramos con un truco del destino

Marina francesa, mi marinero

Quería controlarlo

Pero el amor, no podía resistirlo

Quería controlarlo

Pero el amor, no podía resistirlo.