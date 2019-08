La biblioteca psicodélica de Comet Gain

“Thee Ecstatic Library” / Comet Gain

Comet Gain es una banda independiente británica fundada en 1992, grabó esta canción para su LP 2011 “Howl Of The Lonely Crowd”. Me encanta la idea de una biblioteca psicodélica, en la que todo el mundo se siente extáticamente feliz, entusiasmado con las cosas nuevas que descubre. La canción dice: “La música te salvará una y otra vez”. Lo que es algo bueno. ¿Dónde se puede encontrar música? En la biblioteca. Así que lógicamente la biblioteca puede salvarte una y otra vez. Y lo hace. Si lo piensas.